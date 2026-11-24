El británico Lewis Pugh nadó en el pasado en aguas a temperaturas bajo cero en el Polo Norte o entre tiburones y medusas, pero en su último desafío se enfrentó a una amenaza diferente, como es el conflicto en el estrecho de Ormuz.

Pugh realizó la semana pasada, entre el 15 y el 18 de noviembre, una travesía por el estrecho, frente a las costas de Omán, para llamar la atención sobre la devastación medioambiental causada por la guerra.

"Normalmente me enfrento a los peligros de la naturaleza, pero en esta travesía a nado todos los riesgos procedían del ser humano", declara a la AFP el nadador británico de resistencia, de 56 años, en una entrevista realizada este lunes en Londres.

"En el cielo había drones y aviones de combate, mientras que en el agua encontrabas contaminación por petróleo y bajo el líquido elemento, estaban las minas marinas", añade.

El nadador, cada vez que giraba y sacaba la cabeza del agua para respirar, a un lado veía un convoy de petroleros, algunos de ellos en llamas, mientras que al otro contemplaba la fauna salvaje, entre la que había águilas pescadoras y delfines.

"Nunca, jamás olvidaré el contraste entre esas dos imágenes", explica.

El estrecho de Ormuz ha sido escenario de ataques frecuentes contra embarcaciones desde que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en febrero, desencadenaron la guerra en Oriente Medio y provocaron un bloqueo recíproco de esta estratégica vía marítima.

- "Olor a productos químicos" -

Irán, situado al otro lado del estrecho con respecto a Omán, ha estado atacando a los barcos que, según la República Islámica, navegan por sus aguas sin su autorización.

Media hora después de comenzar, el primer día, su travesía de 15 kilómetros, un petrolero que no se encontraba lejos fue alcanzado por un proyectil.

"Tenía la cabeza bajo el agua y el estruendo fue ensordecedor", relata Pugh, que es "patrocinador de los océanos" del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

"Recuerdo que levanté la vista y pensé que había que salir de allí en ese mismo momento", añade.

El segundo día, un petrolero llamado Tara Gas fue alcanzado y enormes bolas de fuego se levantaron en el lugar.

"El agua alrededor del barco estaba en llamas y el olor a productos químicos era intensísimo", señala el nadador.

Un marinero indio, que asegura que se encontraba a bordo de la embarcación en aquel momento, se puso en contacto posteriormente con Pugh, explica el nadador.

"Fue aterrador verse atrapado en medio de esta guerra", afirma Pugh, añadiendo que todos se están viendo afectados por este conflicto interminable, desde los marineros hasta los delfines y las tortugas que habitan en dicha vía marítima.

"La guerra tiene consecuencias muy duraderas para los seres humanos", señala Pugh, añadiendo que lo mismo ocurre con la naturaleza.

"Tenemos que poner fin a estos combates. Se han prolongado demasiado. En esta guerra no hay vencedores", explica.

"Nunca conseguiremos una paz duradera entre las naciones si destruimos los propios cimientos de la vida en la Tierra", concluye el nadador británico.