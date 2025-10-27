Un piloto suizo resulta herido de gravedad tras un accidente en el GP de Malasia de Moto3

El piloto suizo Noah Dettwiler, que sufrió un grave accidente este domingo en el Gran Premio de Malasia de Moto3, deberá "someterse a varias intervenciones quirúrgicas", anunció su equipo horas después.

Durante la vuelta de formación, el nuevo campeón del mundo español José Antonio Rueda, de 19 años, chocó violentamente con Dettwiler, de 20 años, que iba más despacio sobre la pista.

"Conscientes", los dos pilotos fueron trasladados en helicóptero hacia el hospital, según las primeras informaciones dadas por el organizador del Mundial, que indicó que Rueda estaba "consciente, con una posible fractura en una mano y varias contusiones".

Por contra, aún se han difundido datos sobre el estado de Dettwiler, quien deberá "someterse a varias intervenciones quirúrgicas", según un comunicado de su equipo, el CIP.

"Está en buenas manos y pedimos respetar su vida privada", escribió el equipo francés, sin dar más detalles.

"Mis pensamientos están con los pilotos de Moto3", reaccionó Álex Márquez, vencedor del GP de Malasia en la categoría reina MotoGP.

Dettwiler disputa este año su segunda temporada completa en Moto3.