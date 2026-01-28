Un sólido Sinner se mete en semifinales de Australia tras ganar a Shelton

El italiano Jannik Sinner, N.2 del mundo y vigente campeón del Abierto de Australia, se clasificó para las semifinales del primer Grand Slam de la temporada tras superar este miércoles al estadounidense Ben Shelton (N.7) por 6-3, 6-4 y 6-4.

Para clasificar a su tercera final consecutiva y buscar su tercera corona en Melbourne, Sinner deberá derrotar en semifinales al serbio Novak Djokovic, que este miércoles se clasificó tras la retirada de Lorenzo Musetti en el primer partido de cuartos de final masculino.

El italiano de 24 años volvió a demostrar que actualmente existen pocos rivales en el circuito que puedan derrotarle.

Tampoco Shelton, que estaba disputando en Melbourne uno de los mejores torneos de su carrera, pero que tuvo que rendirse a la evidencia, lastrado también por los numerosos errores que cometió (34 por solo 16 del europeo).

Tampoco logró convertir ninguna de las cuatro bolas de break que tuvo, mientras que a Sinner le bastó con romper el servicio de Shelton una vez cada set para cerrar la victoria en dos horas y 25 minutos de partido.

Sinner, que tuvo problemas físicos dos rondas antes, parece incluso en mejor forma a medida que avanza el torneo: "Vamos día a día. Hoy sentí que me estaba moviendo otra vez un poco mejor, me siento físicamente más fuerte otra vez", declaró a pie de pista.

En las semifinales del primer Grand Slam de la temporada estarán los cuatro mejores tenistas del circuito: Carlos Alcaraz, N.1, se enfrentará al alemán Alexander Zverev (N.3) y Sinner buscará el pase ante Djokovic, que a sus 38 años sueña con alcanzar un 25º título en un grande.

"Todos sabemos al desafío al que me enfrento", admitió Sinner. "Estos son los momentos por los que entrenas y por los que te levantas por la mañana. (Djokovic) Te mejora como jugador y como persona; somos afortunados de tenerlo todavía aquí, jugando un tenis increíble para su edad".