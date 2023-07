Uruguayo Godín se retira del fútbol con último partido en Vélez de Argentina

El defensa uruguayo Diego Godín, de 37 años, disputará este fin de semana su último partido con la camiseta de Vélez Sarfield y pondrá fin a su carrera profesional, informó una fuente del club argentino.

"Así es, Diego decidió que el domingo sea su último partido. Luego se vuelve a Uruguay y ya no va a jugar más", dijo la fuente a la AFP.

El excapitán de la selección uruguaya comunicó a los dirigentes de Vélez que ejecutará la cláusula de salida que tiene en su contrato con este equipo, al que había llegado en junio de 2022 proveniente del Atlético Mineiro con la ilusión de ponerse en forma para el Mundial de Catar-2022.

El último encuentro que disputará el 'Faraón' Godín será el domingo ante Huracán para el cierre de la Liga 2023 argentina.

El destacado zaguero tenía contrato con Vélez hasta fines de diciembre pero decidió adelantar su regreso a Uruguay, donde vivirá con su familia, tras haberse convertido recientemente en padre de una niña.

Godín debutó como profesional en 2003 en el club Cerro de Uruguay. Luego de tres temporadas pasó a Nacional de Montevideo, donde estuvo menos de un años y en 2007 recaló en el Villarreal de España.

En agosto de 2010, tras el Mundial de Sudáfrica, se incorporó al Atlético de Madrid, en el que permaneció nueve años y se convirtió en referente y capitán de un histórico equipo dirigido por el argentino Diego 'Cholo' Simeone.

Tuvo también un paso fugaz por Inter de Milan, para finalizar su periplo europeo en el Cagliari italiano. Regresó a Sudamérica a inicios de 2022 para jugar en el Atlético Mineiro y en junio de ese año se sumó a Vélez, su último club de una enorme carrera profesional.

Su palmarés incluye tres Supercopas de Europa y dos UEFA Europa Leagues con Atlético de Madrid, con el que también ganó una Copa del Rey, una Liga de España y una Supercopa de ese país. Además, ganó una Supercopa de Brasil con Atlético Mineiro.

- Pasión Celeste -

Godín descolló también en la Celeste, como líder del equipo nacional durante la extensa etapa del 'Maestro' Oscar Tabárez.

Debutó con 19 años en la selección mayor en octubre de 2005 y se coronó campeón de América en 2011 en Argentina. Es el futbolista con más presencias en la historia de la Celeste, con 161 partidos disputados -82 de ellos como capitán- y ocho goles anotados en 17 temporadas.

Participó en los Mundiales de Sudáfrica-2010, donde consiguió el cuarto puesto, Brasil-2014, Rusia-2018 y Catar-2022.

En abril pasado, Godín confesó que había pensado en retirarse después de Catar-2022, en el que Uruguay quedó eliminado en la primera fase.

"Quería retirarme dentro de un campo de juego. Pero sí, se me pasó por la cabeza, después del Mundial no seguir jugando. Estaba muy agotado, muy vacío, con mucho desgaste y mucho sacrificio para cumplir objetivos grupales. Después de descansar, me llené de energía para volver y disfrutar del fútbol", declaró en aquel momento.

Sin embargo, los planes cambiaron y, aunque tenía un ofrecimiento de parte de Nacional para jugar en Uruguay, Godín le pondrá punto final a su carrera en las canchas argentinas.