Usyk planea disputar dos combates más antes de retirarse

El campeón del mundo de peso pesado Oleksandr Usyk declaró este miércoles que planea disputar dos combates más antes de su retirada deportiva.

El ucraniano de 38 años, que pemanece invicto sobre el ring, también dijo que uno de esos combates será contra el vencedor del duelo entre Daniel Dubois y Joseph Parker, que se celebrará a finales de febrero.

Usyk derrotó al británico Tyson Fury para unificar los cuatro títulos de mayor peso el pasado mes de mayo, convirtiéndose en el primer campeón indiscutible en 25 años.

Renunció al cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) pero mantuvo los campeonatos unificados de WBC, WBA y WBO tras su nueva victoria contra Fury.

"Creo que dos años y medio (más de boxeo)", dijo Usyk a Sky Sports. "Me siento bien conmigo mismo. Siento que me quedan otros dos combates por preparar, no más. Solo dos".

"Pelearé contra Joseph Parker, (o) Daniel Dubois, sin problema", añadió.

El inglés Dubois, actual campeón IBF, fue derrotado por Usyk en 2023, pero espera ganarse el derecho a una revancha en caso de vencer al neozelandés Parker en Riad, el próximo 22 de febrero.

"Sigo mejorando. Dicen que cuando ganas un título mundial mejoras así que siento que eso es lo que me está pasando, estoy listo para mostrar qué puedo hacer de nuevo y conquistar al que pongan frente a mí, sea quien sea", declaró por su parte Dubois a Sky Sports.