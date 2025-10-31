Vacherot acaba su aventura en París al caer en cuartos ante Auger-Aliassime

El tenista monegasco Valentin Vacherot, 40º del mundo, fue eliminado este viernes por el canadiense Felix Auger-Aliassime (10º) en los cuartos de final del Masters 1000 de París.

Vacherot, de 26 años, llevaba diez victorias seguidas en Masters 1000, ya que a principios de este mes dio la gran sorpresa al proclamarse campeón en la cita de Shanghái (China).

A pesar de su derrota de este viernes, el monegasco seguirá escalando en el ranking ATP, en el que era 204º antes del torneo de Shanghái y en el que entrará en el Top 30 en la clasificación que se publique el lunes.

Después de esta victoria, Auger-Aliassime sigue con opciones de clasificarse al Masters de final de temporada (ATP Finals) que se disputará en Turín, Italia (9-16 de noviembre), para lo que necesita llegar a la final en la capital francesa.

En semifinales, el canadiense de 25 años se enfrentará al ganador del choque entre el australiano Álex De Miñaur (6º) y el kazajo Alexander Bublik (16º).

En la otra parte del cuadro, el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, números dos y tres del mundo, respectivamente, podrían medirse el sábado en semifinales si este viernes ganan sus respectivos duelos de cuartos contra el estadounidense Ben Shelton (7º) y el ruso Daniil Medvedev (13º).

-- Resultados del viernes en el Masters 1000 de París

- Individuales masculinos - Cuartos de final:

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) derrotó a Valentin Vacherot (MON) 6-2, 6-2