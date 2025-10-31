Vacherot acaba su aventura en París al caer en cuartos ante Auger-Aliassime

El tenista monegasco Valentin Vacherot, 40º del mundo, fue eliminado este viernes por el canadiense Felix Auger-Aliassime (10º) en los cuartos de final del Masters 1000 de París.Vacherot, de 26 años, llevaba diez victorias seguidas en Masters 1000, ya que a principios de este mes dio la gran sorpresa al proclamarse campeón en la cita de Shanghái (China).A pesar de su derrota de este viernes, el monegasco seguirá escalando en el ranking ATP, en el que era 204º antes del torneo de Shanghái y en el que entrará en el Top 30 en la clasificación que se publique el lunes.Después de esta victoria, Auger-Aliassime sigue con opciones de clasificarse al Masters de final de temporada (ATP Finals) que se disputará en Turín, Italia (9-16 de noviembre), para lo que necesita llegar a la final en la capital francesa.En semifinales, el canadiense de 25 años se enfrentará al ganador del choque entre el australiano Álex De Miñaur (6º) y el kazajo Alexander Bublik (16º).En la otra parte del cuadro, el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, números dos y tres del mundo, respectivamente, podrían medirse el sábado en semifinales si este viernes ganan sus respectivos duelos de cuartos contra el estadounidense Ben Shelton (7º) y el ruso Daniil Medvedev (13º).-- Resultados del viernes en el Masters 1000 de París- Individuales masculinos - Cuartos de final:Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) derrotó a Valentin Vacherot (MON) 6-2, 6-2