Valbor: disciplina y valores

La academia deportiva inició con un equipo de coach capacitado, que en la actualidad instruyen a unos 200 atletas

Cortesía | El equipo masculino y entrenadores de la academia con un trofeo.
ML | Una chica en el Torneo Internacional de Voleibol.
ML | Jugadoras de vóley.
ML | En competencia.
Yalena Ortiz
17 de diciembre de 2025

La Academia de Voleibol Valbor fue fundada el 9 de febrero de 2022 por Max Valenzuela y Lourdes Borbúa, un matrimonio apasionado por el deporte y comprometidos con la formación integral de jóvenes atletas.

El nombre “VALBOR” proviene de la combinación de los apellidos Valenzuela y Borbúa, mientras que sus cinco estrellas representan a los cinco hijos de los fundadores.

Bajo el lema “Historia, Formación y Trayectoria”, esta academia ha crecido de manera acelerada hasta alcanzar aproximadamente 200 atletas activos, consolidándose como una de las academias más destacadas del país.

Entre sus títulos alcanzados se encuentran, en eventos internacionales: Campeón U20 Masculino – 1.ª Edición International Cup, República Dominicana; Campeón Internacional Sub-19 Femenino – Panamá. A nivel del Elevate Open: Campeón U18 Femenino (tres veces); Campeón U16 Femenino; Campeón U18 Masculino. A nivel nacional como club, logró ser Campeón Intermedia Masculino y Campeón Juvenil Masculino, entre otros trofeos.

Para lograr estas metas, este espacio deportivo cuenta con un equipo de entrenadores profesionales, capacitados y certificados, encabezado por Max Valenzuela, fundador y coach, recientemente escogido como Mejor Coach del torneo Uniliga; Lourdes Borbúa – Fundadora y Coach, exatleta de alto rendimiento; y los coaches Otto Othón, Thais Mosquera, Jhomar Jemmoth y Elvys Villarreal, quienes comparten una filosofía de disciplina, responsabilidad, valores y excelencia, garantizando una formación de alto nivel para cada atleta.

200
atletas conforman esta academia. Actualmente, incursionan en el boxeo.
Cuna de jugadores sobresalientes

ml | Entre sus atletas destacados se encuentran: Sofía Centella, seleccionada nacional sub-23 y Mayor; Middle Blocker, reconocida como 2.º mejor bloqueo de Centroamérica Sub-19 y mejor bloqueo en categoría mayor; Yugeily Rodríguez, selección Sub-23. Regina Romo: Jugadora sobresaliente a nivel colegial. Víctor Valenzuela Borbúa, selección U-19; Diego Hernández, selección Sub-19 y Sub-23; y Yafet Fuentes, selección Sub-19; estos tres últimos, medallistas de oro en el Campeonato Centroamericano Sub-19 El Salvador 2024.

“Valbor nació del sueño de compartir conocimiento como atleta y entrenador, sueño que tomó fuerza gracias al impulso y apoyo de Lourdes Borbúa. Juntos, hemos construido una academia basada en disciplina, valores, excelencia deportiva y formación humana”.

De interés

La academia tiene su sede en el Complejo Deportivo Roberto Kelly, Don Bosco.

Para contactarlos puedes escribir al DM de @voleibol_valbor507, en Instagram.

Actualmente, cuentan con una extensión dedicada a la disciplina del boxeo.

Reciben inscripciones de ingreso para niños y niñas desde los 9 años de edad.

Su principal objetivo es formar atletas completos, dentro y fuera de la cancha, promoviendo el respeto, responsabilidad y unión familiar.
