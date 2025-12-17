Valbor: disciplina y valores

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Entre sus atletas destacados se encuentran: Sofía Centella, seleccionada nacional sub-23 y Mayor; Middle Blocker, reconocida como 2.º mejor bloqueo de Centroamérica Sub-19 y mejor bloqueo en categoría mayor; Yugeily Rodríguez, selección Sub-23. Regina Romo: Jugadora sobresaliente a nivel colegial. Víctor Valenzuela Borbúa, selección U-19; Diego Hernández, selección Sub-19 y Sub-23; y Yafet Fuentes, selección Sub-19; estos tres últimos, medallistas de oro en el Campeonato Centroamericano Sub-19 El Salvador 2024.