Van der Poel gana última carrera de ciclocrós antes del Mundial

El neerlandés Mathieu van der Poel, gran estrella del ciclocrós, ganó este domingo en Hoogerheide (Países Bajos) la 12ª y última prueba de la Copa del Mundo de la disciplina, a sólo una semana del Mundial que se disputará en la localidad francesa de Liévin.

Sobre un circuito diseñado por su padre Adrie, 'VDP' firmó su séptima victoria en otras tantas carreras disputadas este invierno, apenas un día después de haber ganado en Maasmechelen, en Bélgica.

Dos victorias para el ciclista luego de tres semanas en el dique seco por una lesión en las costillas de la que aún no está recuperado. "Aún no estoy al 100%, pero mi costilla rota no me hace sufrir demasiado", declaró este domingo.

Incluso sin estar al máximo de su potencial, la diferencia del neerlandés con respecto a sus rivales llega incluso a ser insultante en ocasiones.

En cabeza desde la primera vuelta, Van Der Poel acabó con 1:42 de diferencia sobre el belga Michael Vanthourenhout, cuyo segundo puesto le aseguró acabar como líder de la Copa del Mundo.

El neerlandés será el inmenso favorito en el Mundial que se disputará dentro de una semana en Liévin, donde podría igualar el récord de títulos mundiales de la disciplina, que ostenta actualmente el belga Eric De Vlaeminck con 7.

. Clasificación del ciclocrós de Hoogerheide:

1. Mathieu van der Poel (NED) los 21,82 km en 57:00

2. Michael Vanthourenhout (BEL) a 1:42

3. Lars van der Haar (NED) a 1:57

4. Toon Aerts (BEL) a 2:21

5. Joran Wyseure (BEL) a 2:28