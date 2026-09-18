Velocistas al ruedo en el Clásico Laffit Pincay Jr.

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Laffit A. Pincay Jr (79 años), hijo también de un fusta panameño, inició alrededor de 1963 su carrera en Panamá con éxito, para luego en 1966 emigrar a EE.UU., logrando triunfos en 8 de sus primeras 11 montas, en el hipódromo de Arlington Park. Sus victorias lo llevaron a dominar las estadísticas de sumas ganadas en cinco temporadas seguidas, de 1970 a 1974. llegó a ser el líder como el mayor ganador de carreras, terminando su campaña con 9,530 primeros, récord que fue superado en primera instancia por Russell Baze, a quien luego desplazó el brasilero Jorge Ricardo.