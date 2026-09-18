Velocistas al ruedo en el Clásico Laffit Pincay Jr.

Ocho ejemplares norteamericanos, de probadas categorías en sus campañas, verán acción el próximo domingo en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, en la versión 19 del Clásico Laffit Pincay Jr., cotejo donde centra toda la atención hacía la participación del estelarista velocista Adage.

La carrera, insertada en el séptimo orden de la programación, se celebrará sobre tendido de mil 200 metros, con una bolsa de $29,500, con matrícula de caballo de tres años y más edad.

A revalidar su triunfo

El ‘sprinter’ Adage, de propiedad del Stud Carmen Cristina, que viene de ganar la última edición de esta prueba conmemorativa, será la carta brava a batir, teniendo como su principal aliada la distancia a recorrer. El noble animal, que ha logrado triunfos en 8 de sus últimas 9 presentaciones, será conducido como de costumbre por Yonis Lasso, quien, apuesta a su pasmosa velocidad, posición de partida y condiciones físicas por las que atraviesa. Como rival de sumo cuidado surge el colorado Kyser, que ha logrado triunfos en sus últimas tres actuaciones, evidenciando una gran mejoría, razón por la cual los entendidos en la materia lo señalan como un rival duro de batir, cuyas riendas serán conducidas por Antony González. Dos ejemplares que tratarán de aprovechar cualquier inconveniente o descuido de los antes señalados son Steel Curtain, con las botas de Félix Salgado y First Front, con monta de Luis Jurado.

El resto de la nómina la componen ‘Full Inox’ (Said Sánchez), Motek (Luis Arango) y Bustin Fox (Omar Hernández), los que no parecieran tener la suficiente categoría para alternar ante esta agrupación.