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Velocistas al ruedo en el Clásico Laffit Pincay Jr.

Velocistas al ruedo en el Clásico Laffit Pincay Jr.
Cortesía Omar Batista | Adage (No.9) ganando la pasada edición del Clásico Laffit Pincay Jr. en la pista del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.
Velocistas al ruedo en el Clásico Laffit Pincay Jr.
ML | Laffit Pincay Jr.
Marcos Thils
18 de septiembre de 2026

Ocho ejemplares norteamericanos, de probadas categorías en sus campañas, verán acción el próximo domingo en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, en la versión 19 del Clásico Laffit Pincay Jr., cotejo donde centra toda la atención hacía la participación del estelarista velocista Adage.

La carrera, insertada en el séptimo orden de la programación, se celebrará sobre tendido de mil 200 metros, con una bolsa de $29,500, con matrícula de caballo de tres años y más edad.

A revalidar su triunfo

El ‘sprinter’ Adage, de propiedad del Stud Carmen Cristina, que viene de ganar la última edición de esta prueba conmemorativa, será la carta brava a batir, teniendo como su principal aliada la distancia a recorrer. El noble animal, que ha logrado triunfos en 8 de sus últimas 9 presentaciones, será conducido como de costumbre por Yonis Lasso, quien, apuesta a su pasmosa velocidad, posición de partida y condiciones físicas por las que atraviesa. Como rival de sumo cuidado surge el colorado Kyser, que ha logrado triunfos en sus últimas tres actuaciones, evidenciando una gran mejoría, razón por la cual los entendidos en la materia lo señalan como un rival duro de batir, cuyas riendas serán conducidas por Antony González. Dos ejemplares que tratarán de aprovechar cualquier inconveniente o descuido de los antes señalados son Steel Curtain, con las botas de Félix Salgado y First Front, con monta de Luis Jurado.

El resto de la nómina la componen ‘Full Inox’ (Said Sánchez), Motek (Luis Arango) y Bustin Fox (Omar Hernández), los que no parecieran tener la suficiente categoría para alternar ante esta agrupación.

19
Es el número de la versión del Clásico Laffit Pincay Jr.
Laffit Pincay Jr., el astro del sillín

ml | Laffit A. Pincay Jr (79 años), hijo también de un fusta panameño, inició alrededor de 1963 su carrera en Panamá con éxito, para luego en 1966 emigrar a EE.UU., logrando triunfos en 8 de sus primeras 11 montas, en el hipódromo de Arlington Park. Sus victorias lo llevaron a dominar las estadísticas de sumas ganadas en cinco temporadas seguidas, de 1970 a 1974. llegó a ser el líder como el mayor ganador de carreras, terminando su campaña con 9,530 primeros, récord que fue superado en primera instancia por Russell Baze, a quien luego desplazó el brasilero Jorge Ricardo.

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