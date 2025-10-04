Venezolano Chourio sale lesionado pero los Cerveceros toman ventaja en la Serie Divisional

Los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 9x3 sobre los Cachorros de Chicago este sábado, en una jornada marcada por la solidez del dominicano Freddy Peralta desde la lomita y por la lesión del venezolano Jackson Chourio.

Los de Milwaukee lideran 1-0 una Serie Divisional en la que parten como favoritos al obtener el mejor récord en las Grandes Ligas durante la temporada regular.

"Hemos disputado un gran partido", dijo el segunda base, Brice Turang. "Queríamos tener una presentación explosiva y lo logramos, ahora intentaremos seguir adelante".

"Creo que tuvimos buenos turnos y esa es la clave para seguir adelante", añadió.

Chourio, de 21 años, lideró una explosión ofensiva de los Cerveceros que derivó en ocho carreras en las primeras dos entradas, sin embargo una lesión muscular lo obligó a salir del partido en el segundo inning.

Los tres hits y tres carreras impulsadas son el mejor registro del jardinero en un partido en su carrera en la postemporada.

Peralta, quien con sus nueve ponches igualó el récord en postemporada de los Cerveceros, salió del partido en la parte alta de la sexta entrada habiendo permitido cuatro hits y dos carreras.

El nacido en Moca, República Dominicana, fue ovacionado por los 42.678 aficionados que se dieron cita en el American Family Field (Milwaukee).

Por los Cachorros destacó Ian Happ, quien conectó su primer jonrón en postemporada desde el 30 de septiembre del 2020.

Chicago clasificó a la Serie Divisional de la Liga Nacional luego de imponerse 2-1 sobre los Padres de San Diego en la Serie de Comodín.

La línea final deja a Freddy Peralta (1-0) con la victoria, su primera en postemporada, mientras que Matthew Boyd (0-1) sufre la derrota.

En el 2025, la Serie Divisional se disputa en un formato de cinco partidos, el segundo entre Cerveceros y Cachorros se disputará el lunes en el American Family Field.