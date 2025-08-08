Venezolano José Altuve llega a 20 jonrones en triunfo de Astros sobre Yankees

Los Astros de Houston se impusieron 5x3 sobre los Yankees de Nueva York este viernes en Yankee Stadium (Nueva York), en un juego donde el venezolano José Altuve conectó su jonrón 20 de la temporada con un batazo al jardín izquierdo en la primera entrada.

Altuve, de 35 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso en el 2017, suma su octava temporada con por lo menos 20 cuadrangulares.

El partido se definió en extra innings, el puertorriqueño rompió el empate a dos con un sencillo en la décima entrada y luego un jonrón de dos carreras de Taylor Trammell definió el partido a favor del cuadro tejano.

El hondureño Mauricio Dubón extendió su racha a cuatro partidos consecutivos con hit, el sampedrano batea para un promedio de .291 en los últimos 30 partidos.

Por los Yankees, Aaron Judge impulsó su carrera 86 en el quinto puesto de la tabla general de MLB con nueve menos que el líder Kyle Schwarber de los Filadelfia Filis.

Houston mejora su récord a 65 triunfos y 51 derrotas en el liderato de la división Oeste en la Liga Americana.

En otro resultado, el dominicano Edward Cabrera (6-5) lanzó ocho entradas en las que permitió dos hits y una carrera en la victoria 5x1 de los Marlins de Miami sobre los Bravos de Atlanta.

Cabrera, de 27 años, iguala su marca de innings en un partido y los 11 ponches son su mejor registro de la temporada.

El dominicano Heriberto Hernández conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada, el séptimo en su primera temporada en las Grandes Ligas.

Los Tigres de Detroit se impusieron 6x5 sobre los Angelinos de Los Ángeles en una jornada de dos carreras impulsadas para el puertorriqueño Javier Báez.

Detroit (67-50) cuenta con el segundo mejor récord de la Liga Americana en el liderato de la división Central.

Después de estar abajo por dos carreras en el octavo episodio, un jonrón de tres carreras de Matt Vierling (1) le dio vuelta al partido.

El dominicano Dennis Santana logró su séptimo salvamento de la temporada en la victoria 3x2 de los Piratas de Pittsburgh sobre los Rojos de Cincinnati.

Antes de la temporada 2025, Santana tenía como récord personal tres salvamentos.

El decimoséptimo doble de la temporada del dominicano Oneil Cruz le permitió llegar a las 50 carreras impulsadas en el 2025.

Cruz, de 26 años, ha llegado a la marca de 50 carreras remolcadas en tres de sus cinco temporadas en MLB.