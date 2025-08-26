Venus Williams se apunta a los dobles femeninos del US Open

La emblemática Venus Williams aceptó una invitación para jugar el dobles femenino del Abierto de Estados Unidos formando dupla con la canadiense Leylah Fernández, informaron este martes los organizadores.

A los 45 años, la estadounidense reapareció el lunes en la competencia individual después de dos años sin competir en un torneo de Grand Slam.

La mayor de las hermanas Williams fue capaz de arrebatarle un set a la checa Karolina Muchova, 16 años menor y doble semifinalista del US Open, antes de ser derrotada tras dos horas de juego que emocionaron al público.

"Fuerza, coraje, determinación, clase, perseverancia, inspiración... no hay suficientes palabras para describir lo orgullosa que estoy de ti. P.D. Espero ser como tú", la felicitó este martes su hermana Serena en un mensaje en Instagram.

La ex número uno mundial, que regresó a las pistas en julio tras 16 meses de baja, no mencionó la posibilidad de competir en el dobles femenino durante la conferencia de prensa posterior al choque ante Muchova.

Antes de quedarse sin palabras por la emoción, Venus Williams confirmó su intención de no participar en ningún otro torneo en lo que resta del año por su reticencia a viajar al extranjero.

Sí compartió con su compatriota Reilly Opelka su fugaz paso por el dobles mixto, Williams formará ahora pareja con Leylah Fernández en el dobles femenino, torneo que arranca el jueves.

La canadiense, de padre ecuatoriano, ocupa el puesto 30 de la WTA y logró su mayor éxito en el US Open de 2021, en el que fue subcampeona.

Ambas enfrentarán en su debut a la pareja formada por la ucraniana Lyudmyla Kichenok y la australiana Ellen Perez, sexta cabeza de serie.