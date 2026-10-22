Verstappen amenaza con aplazar una coronación histórica de Antonelli en F1

En busca de su tercer triunfo consecutivo, Max Verstappen se asoma como el potencial aguafiestas de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos del fin de semana, donde el joven italiano podría proclamarse campeón anticipado de la Fórmula 1.

El cuatro veces campeón mundial de Red Bull ganó el Gran Premio de Baréin en Malasia y después el de Singapur, una racha que lo proyecta como candidato a sabotear los planes del piloto de Mercedes, de apenas 20 años, que quedó a las puertas del título.

Verstappen, quien ha reconocido el talento generacional de Antonelli, ganó el Circuito de las Américas desde la pole position el año pasado y va por su quinta victoria en el trazado texano, donde Lewis Hamilton, de Ferrari, ya consiguió esa marca.

Pese al buen pronóstico, el neerlandés de 29 años se ha mostrado reacio a dar por sentado que la recuperación de Red Bull en rendimiento y resultados se traducirá automáticamente en nuevos éxitos.

"Es difícil decirlo. No quiero afirmar ahora que estaré en la lucha en Austin", dijo después de su victoria en Singapur.

"Pero los últimos fines de semana han sido fantásticos. Voy carrera a carrera y veremos cómo nos va allí. Es otro circuito muy diferente".

- Las cuentas para el título -

Verstappen subió al podio en siete de sus últimas ocho carreras, con dos victorias y tres segundos puestos, una recuperación que lo tiene en la cuarta posición del campeonato, a 119 puntos del líder.

Por su parte, Antonelli tiene la oportunidad de conquistar el título este fin de semana si gana el Gran Premio y se dan los resultados necesarios.

De lograrlo, se convertiría en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primero de su país desde Alberto Ascari, en 1953.

El italiano aventaja por 102 puntos a su compañero de Mercedes, George Russell, y para coronarse en Texas necesita ganar la carrera, que Russell no termine entre los nueve primeros y que Hamilton quede fuera de los cuatro primeros.

Antonelli tenía apenas cuatro años cuando Sebastian Vettel estableció en 2010, con Red Bull, el récord de campeón más joven de la historia con 23 años. El italiano sabe que debe mantener la concentración y correr para ganar, como hace habitualmente.

"Sé que está muy cerca y que lo tengo al alcance, pero debo asegurarme de seguir dando lo mejor de mí, salir a ganar y rendir de la mejor manera posible", afirmó.

- "Fase incómoda" -

Bradley Lord, subdirector del equipo McLaren, recurrió al tenis para describir la situación de Antonelli: "Estamos en esa fase incómoda en la que tienes que lidiar con los medios mientras todo el mundo te dice: 'Puedes conseguirlo, tienes tu primer punto para partido'".

Las opciones de Russell de recortar distancias con Antonelli podrían verse favorecidas por Verstappen. Hamilton también puede convertirse en una amenaza al regresar a uno de sus circuitos favoritos, donde buscará su séptimo triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos.

Los dos pilotos de Mercedes estrenarán el paquete de mejoras más reciente del equipo para el decisivo triplete de carreras en Estados Unidos, México y Brasil, aunque Ferrari y Red Bull podrían adelantarse a tomar la inciativa.

Esas carreras se disputarán en circuitos con baches y bajo condiciones de calor que pueden derivar en resultados inesperados, un escenario que Verstappen ya contempla.

"Por lo que vi en la carrera del Campeonato Mundial de Resistencia en Austin, la pista está llena de baches y probablemente tendré que pedir una nueva columna vertebral después del fin de semana. O convertirme en un Robocop. Es una locura".