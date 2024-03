Verstappen consigue la 'pole' en el GP de Australia de F1

El neerlandés Max Verstappen, triple campeón del mundo de Fórmula 1, logró este sábado su tercera 'pole' consecutiva de la temporada en el Gran Premio de Australia, y partirá desde la primera posición el domingo.

Verstappen, de Red Bull, superó al español Carlos Sainz, de Ferrari, que volvió a su monoplaza en Albert Park cerca de dos semanas después de someterse a una cirugía por una apendicitis.

La segunda fila de la carrera del domingo será ocupada por el mexicano Sergio Pérez, también de Red Bull, y el británico Lando Norris de McLaren.

En la tercera fila estará el monegasco Charles Leclerc, con su Ferrari, y Oscar Piastri, de McLaren.

Verstappen aspira a repetir su desempeño del año pasado, cuando se impuso en el GP de Australia tras salir desde la 'pole'.

"Un poco inesperado hoy, pero muy feliz, ambas vueltas fueron muy buenas", afirmó el neerlandés.

"Ha sido un fin de semana un poco complicado hasta ahora, Ferrari parece muy rápido en las tandas largas, así que mañana será un día emocionante", agregó Verstappen, de 26 años, que logró este sábado la 35º 'pole' de su carrera.

- "No me lo hubiera creído" -

Sainz, que se perdió la última carrera en Arabia Saudita por la operación, admitió que pasó un par de semanas "duras" y "muchos días en cama esperando a ver si podía competir.

"Si me hubieran dicho hace unos días que iba a luchar por la 'pole', no me lo hubiera creído", afirmó el español.

"No me siento al 100%, es imposible tras pasar tantos días en cama", señaló Sainz.

George Russell, de Mercedes, logró el séptimo lugar, escoltado por Yuki Tsunoda, de RB, y del dúo de Aston Martin formado por Lance Stroll y Fernando Alonso.

En tanto, Lewis Hamilton de Mercedes, siete veces campeón del mundo, se quedó fuera de la Q3 y saldrá en la 11º posición.

Pérez quedó por detrás de Verstappen en las dos primeras carreras y afirmó que espera poder igualar o mejorar su desempeño el domingo.

"Fue una clasificación muy complicada para los neumáticos y tuve que sacarles el máximo partido", dijo el mexicano. "Siempre que seamos capaces de tener buena fe deberíamos ser capaces de seguir adelante", agregó.

Pero el mexicano necesitará un impulso especial para poder superar a Verstappen que ganó las dos primeras carreras de la temporada en Baréin y Arabia Saudita y que en ambas competiciones salió desde la 'pole'.