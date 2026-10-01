Verstappen desea ganar "al menos" un Gran Premio de F1 en 2026

El neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, aseguró este jueves que desea ganar "al menos" un Gran Premio en lo que queda de temporada, en la que no ha subido aún al cajón más alto del podio.

"Sumamos puntos, por supuesto, con algunos podios en este momento, pero quiero ganar" a partir de ahora, declaró Verstappen en una rueda de prensa en el circuito de Sepang, en Malasia, donde se ha trasladado este fin de semana el Gran Premio de Baréin, anulado en abril debido al conflicto en el Golfo.

"Hago todo lo que puedo (...) Pero quiero ganar al menos una carrera este año. Para eso estoy aquí", insistió el piloto de Red Bull en la víspera de la 16ª carrera del año.

La F1 tiene programados 23 Grandes Premios en 2026, aunque la celebración de los dos últimos en Catar y Abu Dabi (el último fin de semana de noviembre y el primero de diciembre) está pendiente de la situación en Oriente Medio.

"Por desgracia, no lo estamos haciendo mejor que Mercedes. Ellos son, de hecho, los más rápidos, o al menos lo han sido durante la mayor parte de la temporada", comentó Verstappen, campeón ininterrumpidamente de 2021 a 2024.

Actualmente, Verstappen ocupa la sexta posición en la clasificación provisional de pilotos (163 puntos), muy lejos de los dos primeros, el italiano Kimi Antonelli (302 pts) y el británico George Russell (236 pts), ambos con Mercedes.

Tras un inicio de temporada muy difícil, en el que incluso llegó a amenazar con dejar la Fórmula 1 debido al estilo de pilotaje impuesto por los nuevos motores híbridos, mitad eléctricos y mitad térmicos, el neerlandés renovó con Red Bull hasta 2030 con un contrato revalorizado, por un importe anual de varias decenas de millones de dólares.

Red Bull ha mejorado en la segunda parte de la temporada y Verstappen ha subido cinco veces al podio en los seis últimos Grandes Premios.