Verstappen domina los últimos entrenamientos libres en Singapur

El neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, realizó este sábado el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, aventajando en solo 17 centésimas al líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Verstappen sigue mostrando los progresos de Red Bull en las últimas carreras y marcó un tiempo de 1:30.148, por el 1:30.168 de Piastri.

Los dos Mercedes fueron capaces de rodar a menos de una décima de diferencia con respecto a Verstappen: el inglés George Russell lo hizo en 1:30.197 y su compañero italiano Andrea Kimi Antonelli en 1:30.237, que también fue el crono marcado por el segundo piloto de McLaren, el británico Lando Norris.

La lucha por la pole position (a partir de las 13H00 GMT) se anuncia muy apretada, ya que los cinco pilotos más rápidos rodaron en diferencias inferiores a la media décima.

Verstappen, ganador de las últimas dos carreras en Monza y Bakú, está en condiciones de seguir presionando a McLaren, que pensaba que el título se decidiría en una lucha fratricida entre Piastri y Norris y que ha visto como el neerlandés se ha colocado a 69 y 44 puntos de sus dos pilotos, respectivamente.

Quince de los 20 pilotos de la parrilla dieron la vuelta al trazado urbano de Singapur por debajo del minuto y 31 segundos, incluidos los españoles Carlos Sainz (6º con Williams) y Fernando Alonso (15º con Aston Martin) y el brasileño Gabriel Bortoleto (12º con su Sauber).

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó en la 16ª posición, con un crono de 1:31.047.

. Resultado de la 3ª tanda de ensayos libres del GP de Singapur de F1:

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:30.148

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:30.165

George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.197

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:30.237

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:30.237

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:30.392

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.489

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:30.559

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:30.637

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30.651

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.668

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:30.697

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:30.784

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:30.799

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.923

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:31.047

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:31.260

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:31.440

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.643

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:33.628

