Verstappen está "en el corazón del proyecto" de Red Bull, dice su director Mekies

El director de la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing, Laurent Mekies, aseguró este sábado que su piloto cuatro veces campeón mundial Max Verstappen está "en el corazón del proyecto" del equipo, respondiendo así al "ruido" de los rumores sobre una posible marcha del neerlandés.

"Max está en el corazón del proyecto. Está con nosotros en todos los temas. Está implicado en todas nuestras decisiones estratégicas para el futuro", dijo Mekies a la AFP en el marco del "Gran Premio de Francia Histórico" en el circuito Paul Ricard de Le Castellet (sur de Francia), que se compone de tres días de carreras de viejas y actuales glorias de la F1 usando monoplazas diseñados entre 1970 y 2000.

Verstappen fue cuatro veces campeón del mundo con Red Bull (2021-2024), pero perdió su corona el año pasado y está teniendo un inicio de temporada complicado en este 2026.

Está además especialmente enfadado con el nuevo reglamento técnico de los motores 50% eléctricos y 50% térmicos, lo que le ha llevado incluso a amenazar con abandonar su competición.

En el último Gran Premio, el pasado fin de semana en Miami, se introdujeron "ajustes" sobre la energía eléctrica y pudo terminar quinto.

Verstappen "está tan frustrado como nosotros por la falta de rendimiento del coche en los tres primeros Grandes Premios y por la complejidad inicial de los reglamentos de 2026", reconoció Mekies.

"Pero acabamos de celebrar los diez años de Max con Oracle Red Bull Racing. Siempre que logremos, como ya hicimos durante años, darle un coche rápido, veréis a Max sonriendo", dijo el director de una escudería con sede en Inglaterra y perteneciente al grupo austríaco y tailandés Red Bull.

"El resto forma parte del ruido habitual de la Fórmula 1 y eso cambia en función de un buen o mal fin de semana", concluyó Mekies.