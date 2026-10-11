Verstappen gana al fin en Singapur, Antonelli se acerca al título de F1

A la décima fue la vencida: el tetracampeón del mundo Max Verstappen logró este domingo su primera victoria en el Gran Premio de Singapur de F1, que acercó al líder del campeonato Kimi Antonelli al título gracias a su podio.

El neerlandés, que corrió por primera vez en 2015 bajo las luces del circuito urbano nocturno de Marina Bay, nunca había logrado la victoria en sus nueve participaciones previas, pero este fin de semana firmó el fin de semana perfecto.

"Me ha llevado tiempo pero creo que esta carrera fue muy buena", declaró 'Mad Max'. "Teníamos ritmo cuando lo necesitábamos con el neumático blando y medio, así que por supuesto, muy contento por ganar aquí".

Con pole-position y victoria tanto en la carrera esprint como en el Gran Premio, Verstappen sumó su segunda victoria de la temporada, una semana después de la primera en Malasia, durante el GP deslocalizado de Baréin.

"Creo que las últimas carreras han sido realmente positivas para nosotros, tenemos mucha motivación en el equipo para intentar obtener todavía mejores resultados", añadió el campeón del mundo en 2021, 2022, 2023 y 2024.

"Con suerte, podemos divertirnos un poco más antes del final de temporada", avisó.

- Primera opción de título para Antonelli -

El domingo ratificó el dominio visto este fin de semana: lideró de principio a fin las 62 vueltas y cruzó la bandera de cuadros por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y de Antonelli (Mercedes).

El prodigio italiano de 20 años podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo en el próximo Gran Premio, el 25 de octubre en Austin, Estados Unidos.

Antonelli cuenta con 340 puntos, 102 más que su compañero George Russell, segundo con 238. Si termina el GP de Estados Unidos con una ventaja de 125 puntos sobre su perseguidor, se convertirá en el campeón más joven de la historia de F1.

"Fue una carrera muy dura pero estoy muy contento con el podio", declaró el italiano.

El vigente campeón, el británico Lando Norris fue cuarto el domingo, por delante de su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, y de su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), 6º.

Hamilton llegó a tener serias opciones al podio, peleando por la segunda posición contra Leclerc. El británico arrancó con neumáticos medios, al contrario que la mayoría de pilotos de las primeras líneas, y fue el primero en pasar por boxes para cambiar a blandos.

- Error de estrategia de Hamilton -

Durante un coche de seguridad virtual Antonelli y Leclerc pasaron una segunda vez por boxes, pero Hamilton decidió quedarse con sus neumáticos usados pese a que Ferrari le llamó a boxes.

Como resultado terminó siendo superado por Antonelli y los dos McLaren.

"Lo siento chicos. Os he decepcionado hoy con esa estrategia", se disculpó el británico por radio. "Fue mi decisión y por ella nos hemos dejado unos valiosos puntos. Intentaré arreglarlo la próxima carrera".

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el alemán Nico Hulkenberg (Audi), el británico George Russell (Mercedes) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) completaron el Top 10.

Fuera de puntos, los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) quedaron en 14ª y 16ª posición respectivamente, por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), 17º.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) abandonaron.

Luego de tres fines de semana consecutivos de F1 en Asia (Azerbaiyán, Malasia y Singapur), el campeonato contará con dos semanas de descanso antes de enfilar otros tres fines de semana consecutivos de acción en el continente americano, en Austin, México y Brasil.