Verstappen logra la pole position de la carrera esprint del GP de EEUU

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá el sábado desde la primera posición de la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tras dominar la sesión clasificatoria del viernes en Austin (Texas).

El tetracampeón mundial quiere seguir presionando a los dos pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, que ocupan la cabeza de la clasificación general a falta de seis pruebas para terminar la temporada.

En el arranque del fin de semana en Austin, Verstappen le arrebató la pole del esprint en el último suspiro a Norris, que concluyó en segundo lugar a 0.071 segundos de Mad Max.

Piastri, líder del Mundial con 22 puntos de ventaja sobre Norris, fue tercero a 0.380 segundos de Verstappen en el Circuito de las Américas.

"Emocionado para mañana y feliz por hoy", se describió Verstappen.

"Fue un muy buen día para nosotros. Intentaré tener un buen comienzo y espero que tengamos buen ritmo", dijo el neerlandés sobre el esprint, que arrancará a las 18H00 del sábado.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams) finalizaron en el sexto y séptimo lugar, por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), que fue octavo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue eliminado en el primer sector de la clasificación al terminar en el decimoséptimo lugar.