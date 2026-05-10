Verstappen volverá a "sonreír", asegura el director de Red Bull a la AFP

La escudería de Fórmula 1 Red Bull avanza para volver a lo más alto, afirmó su director, el francés Laurent Mekies, que reduce el "ruido" de los rumores sobre la salida de su cuádruple campeón del mundo Max Verstappen, que volverá a "sonreír".

En una entrevista con la AFP, el ingeniero de 49 años, que sucedió hace menos de un año al británico Christian Horner, asegura además que el joven parisino Isack Hadjar es "sólido" y está "extremadamente bien integrado" en el equipo seis veces campeón del mundo de constructores, las últimas en 2022 y 2023 con Verstappen.

El neerlandés rozó el año pasado un quinto título, pero este inicio de 2026 está siendo difícil para Red Bull: Verstappen es séptimo, Hadjar 14º y la escudería está muy por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren en la clasificación provisional tras cuatro Grandes Premios.

"No hemos conseguido darle a Max e Isack un coche con la constancia necesaria para que tengan la confianza que necesitan para ir al límite", admite Mekies.

El francés conversó con la AFP durante el Gran Premio de Francia 'histórico' en Le Castellet (Var), un fin de semana de carreras en el circuito Paul Ricard donde viejas glorias y pilotos en activo —Alain Prost, Jacques Villeneuve, Isack Hadjar o Pierre Gasly— han probado monoplazas desde los años setenta hasta la década de 2000.

- "Competitividad modesta" -

Preguntado por un regreso a la cima, el nuevo director de Red Bull reconoce que "todavía no han llegado a ese punto".

Mekies recuerda que la escudería con sede en Inglaterra se ha dotado este año de su propio bloque híbrido desarrollado con Ford, abandonando el motor Honda.

"Nuestro punto de partida en términos de competitividad es naturalmente modesto", defiende.

Gracias a unos "ajustes" de la muy criticada reglamentación técnica sobre los motores 50/50 eléctricos y térmicos, Verstappen terminó quinto en el GP de Miami a principios de mayo.

"¿Significa eso que hemos vuelto y que luchamos por la victoria? ¡No!", zanja Mekies: "Todavía no estamos ahí, pero vamos a llegar".

¿Será con Max Verstappen, que lleva meses arremetiendo contra los motores híbridos hasta el punto de amenazar con dejar la F1? "Max está en el corazón del proyecto. Está con nosotros en todos los temas. Está implicado en todas nuestras decisiones estratégicas de futuro", responde Mekies.

- Hadjar, "bien integrado" -

E insiste: "Acabamos de celebrar los diez años de Max en Oracle Red Bull Racing".

Así que "mientras sigamos logrando, como el equipo ha hecho año tras año, darle un coche rápido, verán a Max sonreír", promete el director de la escudería propiedad del gigante austríaco y tailandés de bebidas energéticas Red Bull.

Mientras Verstappen multiplica las carreras de resistencia en GT y el jefe de Ford Performance Motorsport, Mark Rushbrook, ha mencionado en la prensa su participación en las 24 Horas de Le Mans, Mekies despacha esos rumores:

"El ruido habitual en la Fórmula 1 cambia según se haya tenido un buen o un mal fin de semana", relativiza.

El francés, que ha hecho carrera en las escuderías del grupo Red Bull —Toro Rosso, Racing Bulls y Red Bull Racing, que dirige desde julio— defiende con la misma firmeza a Hadjar, que sólo está en su segunda temporada en F1 y en la primera junto a Verstappen.

Pese a contar con sólo cuatro puntos y un abandono por accidente en Miami, "Isack ha hecho un inicio de temporada sólido. Vive en Londres. Está con nosotros todas las semanas en el simulador. Está extremadamente bien integrado en el equipo", defiende el jefe del joven de 21 años.

Hadjar acudió a saborear su nueva fama en Le Castellet y a pilotar un Red Bull de 2011 con motor atmosférico Renault con el que el alemán Sebastian Vettel arrasaba a la competencia en aquella época.

En F1, "se funciona por ciclos", concluye Mekies.