Víctima de un problema cardiaco, rugbier francés Atonio pone fin a su carrera

Conmoción en el rugby francés luego del anuncio de la retirada como profesional del internacional Uini Atonio, hospitalizado el martes por un "accidente cardiaco", anunció este miércoles su club, el Stade Rochelais.

Nacido en Nueva Zelanda hace 35 años, Atonio fue un jugador clave para el XV del Gallo hasta que anunció su retirada como internacional tras el Mundial 2023.

Con Francia ganó dos títulos del Seis Naciones, incluyendo el Grans Slam en 2022.

"Atonio fue admitido ayer (martes) en el hospital de La Rochelle al sospecharse que sufría un problema cardiaco. Los exámenes médicos confirmaron un accidente cardiaco. Su estado hoy es estable y sigue bajo vigilancia en cuidados intensivos", escribió en un comunicado el club.

"Cuando acabe su hospitalización, Uini deberá pasar por un largo periodo de convalecencia", añadió la entidad con la que Atonio fue doble campeón de Europa.

Pese a haber anunciado su retirada internacional, Atonio formaba parte de la primera lista de Fabien Galthié para el Seis Naciones de 2026, aunque quedó fuera tras sufrir una primera alerta en el calentamiento previo al partido contra Clermont el pasado domingo.