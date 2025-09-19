Victorias merecidas

El Manchester City y el Barcelona sudaron, pero saldaron con victoria su debut en la Champions, ayer frente a Nápoles (2-0) y Newcastle (2-1). Caprichoso, el calendario había enviado al Nápoles de Kevin De Bruyne, la leyenda de la época dorada del City de Pep Guardiola, al Etihad Stadium en la primera jornada.

El regreso del mediapunta belga, celebrado por todo lo alto por la hinchada, quedó mitigado por su sustitución en el minuto 21 al ser sacrificado por el DT Antonio Conte en el reajuste táctico que hizo tras la expulsión de Giovanni Di Lorenzo al intentar cortar un avance del gigante noruego Erling Haaland, que terminó anotando su gol, de cabeza, en el 56’.

Por su parte, el Barcelona, gracias a un doblete del delantero inglés Marcus Rashford superó 2-1 al Newcastle, en St. Jame’s Park. Rashford (58, 67), que marcó sus dos primeros goles con la elástica azulgrana, desatascó un encuentro difícil para el Barça, que vio peligrar el resultado con el gol de Anthony Gordon (90).

En la segunda jornada, los culés recibirán al vigente campeón, el PSG de Luis Enrique Martínez y Ousmane Dembélé.

En otros resultados de ayer: el Kobenhavn y el Bayer Leverkusen empataron 2-2; el Mónaco perdió 4-1 en su visita al Brujas belga; el Sporting Lisboa superó 4-1 al Kairat; y el Frankfurt goleó 5-1 al Galatasaray, para cerrar la fecha como líder de la tabla general de 36 equipos.