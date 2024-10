Vince Carter y Billups incorporados al Salón de la Fama del básquetbol

Las ex estrellas de la NBA Vince Carter y Chauncey Billups son dos de los trece ingresados este domingo al Salón de la Fama del Básquetbol.

Vince Carter era conocido por sus volcadas en su carrera de 22 temporadas en la NBA, mientras que Billups ganó un anillo de campeón con Detroit en 2004, siendo elegido Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de ese año, en las que los Pistons vencieron a Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal u Kobe Bryant.

Por su parte, el legendario Jerry West, fallecido en junio a los 86 años y ya en el Salón como jugador y miembro del equipo olímpico estadounidense de 1960, fue exaltado nuevamente como colaborador por su labor como ejecutivo, convirtiéndose en el primer miembro del Salón consagrado como jugador y colaborador.

Otros incluidos este domingo fueron los exNBA Michael Cooper, Walter Davis y Dick Barnett, la estrella australiana Michelle Timms, los entrenadores universitarios estadounidenses Bo Ryan y Harley Redin, el entrenador de secundaria estadounidense Charles Smith, la estrella de la WNBA Seimone Augustus y los colaboradores Doug Collins y Herb Simon.

Billups, cinco veces All-Star de la NBA, promedió 15,2 puntos y 5,4 asistencias durante una carrera de 17 años en la liga y es el entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers.

Recordó sus primeros días difíciles: "Dediqué todo lo que tenía al juego, pero no se tradujo lo suficientemente rápido", dijo. "Me mantuve concentrado, me mantuve humilde... Seguí luchando y todo cambió".

"Desde el momento en que fui seleccionado hasta este fin de semana, fue un camino difícil para mí. Aprendí mucho sobre mí. De alguna manera me hizo quien soy", agregó Billups.

'Air' Carter, ocho veces All-Star, ganó el Concurso de hundidas de la NBA en 2000 y el oro olímpico con el equipo estadounidense en Sydney-2000. Promedió 16,7 puntos, 4,3 rebotes y 3,1 asistencias por partido.

"Jugué porque me encantaba", dijo Carter. "No se trataba de perseguir anillos. Si miras los equipos en los que jugé, no eran equipos con aspiraciones de campeonato. Pero busqué la oportunidad de jugar. Sentí que todavía podía ser un veterano".

Michael Cooper ganó cinco títulos de la NBA con Los Angeles Lakers y estuvo en ocho primeros equipos defensivos de la NBA, llevándose el premio al Jugador Defensivo del Año en 1987. También entrenó a Los Angeles Sparks para ganar títulos de la WNBA en 2001 y 2002.

Davis fue seis veces All-Star de la NBA en una carrera de 15 años y es el líder anotador de todos los tiempos de los Phoenix Suns. Ganó el oro olímpico en Montreal-1976 y fue Novato del Año de la NBA en 1978.

Por su parte, Barnett jugó 14 temporadas en la NBA en las décadas de 1960 y 1970, ganando el anillo con los Knicks en 1970 y 1973.

La australiana Timms se hizo conocida como una de las mejores escoltas del mundo mientras jugaba para la selección de su país, con las que ganó el bronce olímpico en Atlanta-1996 y la plata en Sydney-2000. Jugó cinco temporadas en la WNBA.

Seimone Augustus fue cuatro veces campeona y ocho veces All-Star en 15 temporadas en la WNBA, catorce de ellas con Minnesota Lynx.