Vingegaard, Ayuso, Bernal, Ciccone... Los favoritos de la Vuelta a España

La 80ª edición de la Vuelta a España comenzará el sábado en Turín (Italia) con la ausencia del mejor ciclista del momento, Tadej Pogacar, y del vigente campeón, Primoz Roglic, pero con un ramillete de favoritos a la victoria final, en el que destaca el danés Jonas Vingegaard.

Estos son algunos de los nombres que serán protagonistas durante las 21 etapas de la Vuelta, desde la salida en Turín el 23 de agosto hasta que acabe en Madrid el domingo 14 de septiembre.

Vingegaard lidera el potente Visma

El ciclista danés no ha vuelto a competir desde que finalizase el Tour de Francia en París el pasado 27 de julio, ocupando la segunda plaza en el podio.

En la Grande Boucle, Vingegaard no tuvo opción frente a Pogacar, pero en ausencia del esloveno y teniendo en cuenta el recorrido muy montañoso de la Vuelta, el danés es el favorito indiscutible al triunfo final.

Será la tercera participación del danés en la Vuelta, dos años después de su segundo puesto en el podio... por detrás de su compañero estadounidense Sepp Kuss.

Curiosamente, uno de los rivales de Vingegaard podría tenerlo de nuevo en su equipo, con el ambicioso Matteo Jorgenson reclamando galones en la formación neerlandesa, que presentará un potente equipo con Victor Campenaerts, Wilco Kerlderman, Ben Tulett, Axel Zingle, Dylan van Baarle... y el propio Kuss.

Ayuso-Almeida, duelo fratricida en el UAE Emirates

Situación similar en el otro equipo dominante del pelotón. En ausencia de Pogacar, el liderazgo del UAE Emirates recaerá en Juan Ayuso y Joao Almeida. El joven ciclista español ya fue tercero en la Vuelta de 2022 y cuarto en 2023, pero en 2025 fue como jefe de filas al Giro y no cumplió las expectativas, abandonando en la 18ª etapa por problemas físicos.

Almeida, por su parte, estaba realizando una temporada fantástica, con triunfo final en la general de la Vuelta al País Vasco, Tour de Romandía y la Vuelta a Suiza, y llegó al Tour como principal apoyo de Pogacar, pero se tuvo que retirar en la 9ª etapa, días después de sufrir una grave caída.

En la Vuelta, sin tener que trabajar para Pogacar, está por ver si Almeida aceptará tener que hacerlo para Ayuso, sin las garantías de éxito que da el esloveno, o busca la oportunidad de brillar en una gran vuelta por etapas.

Bernal a mostrar avances en su recuperación

El líder del equipo Ineos sigue dando muestras de recuperación del gravísimo accidente sufrido a comienzos de 2022 y que cerca estuvo no solo de acabar con su carrera, sino incluso con su vida.

En enero de este año se reencontró con la victoria, con el campeonato de Colombia, tanto en ruta como contrarreloj, y en el Giro terminó en una meritoria 7ª plaza.

Tras saltarse el Tour, corrió la Vuelta a Burgos, acabando sexto.

El recorrido montañoso de la Vuelta le favorece para tratar de aspirar a completar las tres grandes (tras el Tour de 2019 y el Giro de 2021), pero la gran incógnita es si está en condiciones físicas de pelear por una carrera de tres semanas.

Ciccone, casi 70 años después...

En 1956, Angelo Conterno se convirtió en el primer italiano en inscribir su nombre en el palmarés de la Vuelta a España; hace justo una década, Fabio Aru fue el último.

El veterano escalador del Lidl-Trek, Giulio Ciccone, aspira a sumarse a la lista de seis italianos vencedores de la Vuelta, en una edición que, además, partirá desde Turín, donde se homenajeará a Conterno, nacido en la capital del Piemonte.

El perfil montañoso beneficia a este corredor, que ha demostrado ser uno de los mejores escaladores de los últimos años, siendo el rey de la montaña en el Giro en 2019 y en el Tour en 2023, además de ganar en las Lagunas de Neila, en la etapa reina de la reciente Vuelta a Burgos.