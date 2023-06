Vingegaard gana el Dauphiné y lanza un aviso para el Tour de Francia

Jonas Vingegaard ganó la 75ª edición del Critérium del Dauphiné este domingo, al término de la octava y última etapa ganada por el italiano Giulio Ciccone en Grenoble, mostrando su gran forma a tres semanas del Tour de Francia.

Esta es la undécima victoria de la temporada para el danés, segundo en la etapa, que llega lleno de confianza antes de defender su corona en la 'Grande Boucle' a partir del 1 de julio, en especial contra su gran rival Tadej Pogacar.

"Es un enorme resultado para mí. El Dauphiné es una de las carreras más bonitas del mundo, estoy muy feliz de haber podido ganar aquí. Nunca he estado solo, mi equipo ha hecho un gran trabajo durante toda la semana", declaró el ganador, que acabó segundo el año pasado por detrás del esloveno Primoz Roglic.

¿Es un mensaje para Pogacar? Vingegaard no lo ve de entrada tan claro.

"No lo creo. No miro lo que él hace. Me concentro en lo que hago yo, es todo lo que puedo hacer. Queda trabajo, todavía tengo un margen de progresión de aquí al Tour. Por supuesto, la victoria en el Tour del año pasado me ha dado confianza, pero siempre he confiado en mí mismo, incluso antes. Eso no cambia", afirmó.

El corredor de Jumbo-Visma, ya vencedor de O Gran Camiño en Galicia y de la Vuelta al País Vasco en 2023, ha arrasado el Dauphiné, tradicional ensayo general antes del Tour de Francia.

Vencedor de dos etapas, entre ellas la del sábado en lo alto de Croix-de-Fer, Vingegaard terminó con 2 minutos y 23 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el británico Adam Yates (UAE), y con 2 minutos y 56 segundos sobre el australiano Ben O'Connor (AG2R-Citroën).

"Estoy un poco sorprendido por la distancia (con sus rivales), sólo puedo estar muy satisfecho, estoy en buena forma. Ahora voy a parar algunos días y perfeccionar la preparación para el Tour de Francia", comentó el danés.

- Regalo de bodas de Ciccone -

Para Adam Yates, estaba claro que Vingegaard era "más fuerte".

"A pesar de eso, intenté atacar hoy, como en las etapas anteriores. No funcionó, así es la vida. Pero ha sido una buena semana para mí. El equipo ha hecho un buen trabajo, sobre todo este fin de semana, y eso nos da confianza para el Tour", afirmó el británico.

El domingo, Vingegaard se limitó a controlar la carrera por detrás de la escapada del día, en la que participó en especial el francés Julian Alaphilippe.

El francés fue atrapado al término del puerto de Portes, penúltima de las seis dificultades del día, donde Ciccone (Trek-Segafredo) se escapó.

En la dura subida final (1,8 km a 14,2%) que lleva a la Bastilla de Grenoble, Vingegaard se separó del pelotón, pero no logró alcanzar al escalador italiano, que mantuvo sus 23 segundos de ventaja al cruzar la línea de meta.

"Los últimos 500 metros fueron terribles, pero el público me ha empujado. Cuando miraba detrás de mí, sentía que tenía suficiente ventaja. Estoy muy contento", declaró Ciccone, que acumula tres victorias de etapa en sus participaciones en el Giro de Italia.

"Es un regalo para mi futura mujer", añadió el italiano, que se casará la próxima semana antes de correr el Tour de Francia y después de haber tenido que renunciar esta temporada al Giro, debido a un test positivo en Covid-19.