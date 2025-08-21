Vingegaard renuncia al Mundial de ciclismo en ruta de Ruanda

El danés Jonas Vingegaard, dos veces ganador del Tour de Francia (2022 y 2023) y que el sábado estará en la salida de la Vuelta a España, renunció el jueves al Mundial de ciclismo en ruta de Ruanda de finales de septiembre.

El corredor de 28 años del Visma-Lease a Bike, subcampeón del último Tour de Francia por detrás del esloveno Tadej Pogacar, explicó el jueves en una conferencia de prensa, antes del comienzo de la Vuelta a España en Turín (Italia), los motivos de esta decisión: "No sabemos cómo terminaré esta Vuelta, cómo voy a vivirla, así que he decidido no ir (al Mundial)".

Vingegaard sí tendría por contra previsto estar en el Europeo de Francia de principios de octubre.

"Tendré un poco de tiempo, después de la Vuelta a España, para preparar eso", explicó el propio ciclista en su conferencia de prensa en alusión a la cita continental.

Pogacar, que en julio conquistó por cuarta vez el Tour de Francia, todavía no ha confirmado su presencia en ese Europeo de Francia, que tendrá lugar en dos departamentos del sur del país, Drôme y Ardèche.