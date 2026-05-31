Vingegaard se corona en el Giro y completa la trilogía de grandes rondas

Jonas Vingegaard entró este domingo en Roma en el muy selecto círculo de los vencedores de las tres grandes vueltas al conquistar su primer Giro, que piensa utilizar como trampolín para el Tour de Francia.

Tras tres semanas de control absoluto, el danés cruzó la línea final rodeado de sus compañeros del Visma antes de ir a los brazos de su esposa y de sus dos hijos, todos vestidos de rosa, que representan "todo" para él.

"Verles en la llegada hace que mi victoria sea todavía más bonita, me hace saltar las lágrimas, siempre están ahí para mí", reaccionó, conmovido por la emoción.

"Es fabuloso, he soñado toda mi vida con ganar esta carrera", añadió, logrando ya en su primera participación una hazaña que ningún otro corredor en activo, ni siquiera Tadej Pogacar, ha conseguido: ganar las tres grandes vueltas en su carrera.

Tras el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta a España el año pasado, Vingegaard se convierte en el octavo hombre de la historia en completar la trilogía, después de Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

"Formar parte de este club es un poco irreal para mí, creo que todavía no me doy cuenta", declaró el sábado por la noche, después de haberse adjudicado una quinta victoria de etapa en este Giro que ha dominado "de la cabeza a los pies", como constató el australiano Jai Hindley, tercero.

Sin forzar, Vingegaard cumplió con su condición de grandísimo favorito ante una competencia rápidamente resignada, para terminar con una ventaja en la general de 5 min 22 s sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM), que se sube por primera vez al podio de una gran vuelta.

- Sin tirar de reservas -

"El único que puede batirle es Pogacar, y Pogacar no está aquí", resumió ya a mitad de carrera el portugués Afonso Eulalio, revelación de este Giro (6º y maillot blanco de mejor joven).

En efecto, puede argumentarse que los principales rivales de Vingegaard —Pogacar, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Florian Lipowitz o Paul Seixas— estaban ausentes.

Pero fue igual para Pogacar en 2024, cuando triunfó con diez minutos de ventaja sobre Dani Martínez y seis victorias de etapa. El esloveno encadenó luego con una victoria aplastante en el Tour de Francia.

Ese es ahora también el objetivo de Vingegaard, que cree firmemente en sus opciones en la Grande Boucle (4-26 de julio) y considera que este Giro le ofrece la preparación ideal para esa conquista.

"Todo depende de cómo salgas del Giro. Si es de rodillas y necesitas dos semanas de descanso después, no es lo ideal. Pero yo no estoy de rodillas", insistió el danés que, efectivamente, nunca dio la impresión de tirar de sus reservas durante estas tres semanas.

"Creo que todo este entrenamiento ha sido perfecto de cara al Tour", llegó a declarar, admitiendo que el Giro era a la vez una oportunidad de engordar su palmarés y una base de trabajo.

- Por fin Milan -

Mientras sus rivales se disponen a disputar una última carrera de una semana —el Tour de Suiza para Pogacar, el Tour Auvernia-Ródano-Alpes para Seixas y Ayuso—, Vingegaard tiene previsto un poco de descanso en casa antes de rematar su preparación en altitud en Tignes.

"Estará aún más fuerte en el Tour porque lo hemos planificado así", insistió el jefe de su equipo, Richard Plugge.

El francés Paul Magnier es el otro gran vencedor de este Giro, del que se marcha con tres triunfos de etapa al esprint y el maillot ciclamen de ganador de la clasificación por puntos.

Pero el domingo, el velocista del Soudal-Quick Step fue superado por Jonathan Milan que, en la última jornada, por fin abrió su cuenta y la de su equipo Lidl-Trek en este Giro.

El coloso italiano impuso su potencia para superar ampliamente a su compatriota Giovanni Lonardi y al francés Paul Penhoët.

"Estoy súper contento de ganar en Roma", dijo.