Vingegaard se siente "mejor, más fuerte y más feliz" que el año pasado

"Me siento mejor, más fuerte y más feliz" que el año pasado, aseguró este jueves el ciclista danés Jonas Vingegaard, a dos días del inicio del Tour de Francia, donde intentará terminar con la hegemonía del esloveno Tadej Pogacar.

"Hasta ahora he tenido una buenísima temporada. Me alegro de haber corrido más este año respecto al pasado", indicó el dos veces campeón del Tour (2022 y 2023).

"Hemos intentado algo nuevo. Ese era el proyecto que habíamos diseñado después de la pasada temporada. No era muy divertido ir repitiendo año a año lo mismo", explicó el danés de 29 años.

Antes de este Tour, Vingegaard acumula 36 días de carrera en 2026, cuando llegó a la ronda francesa de 2025 con 19 días de carrera.

Vingegaard fue segundo del Tour en 2024 y 2025, pero se presenta esta vez pletórico de confianza después de conquistar el Giro de Italia en mayo.

"Por supuesto, eso me quita un poco de presión, a mí y al equipo (Visma-Lease a Bike). Pero el Tour de Francia es la gran carrera y vengo aquí a ganarla", afirmó.

"Creo que Tadej es probablemente el mejor corredor que ha habido nunca en el pelotón, así que haber conseguido ganarle algo ya es increíble y estoy muy orgulloso de ello. Eso me motiva para intentar lograrlo de nuevo, este año", explicó el hombre que este año ganó también la Volta a Cataluña y la París-Niza.