Vingegaard vuela en contrarreloj alpina y se acerca al triunfo final en el Tour

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo) voló este martes en la contrarreloj alpina del Tour de Francia y dio un paso importante hacia la victoria final en la ronda gala, colocando a su rival esloveno Tadej Pogacar (UAE) a casi dos minutos, a falta de cinco etapas.

El ciclista escandinavo de 26 años sacó 1 minuto y 38 segundos a Pogacar, en una crono de apenas 22,4 km, elevando su ventaja a 1:48, en espera de la última jornada alpina, el miércoles, con el temido Col de la Loze en el programa, donde el esloveno estará obligado a jugarse el todo por el todo.

"Estoy extremadamente orgulloso de lo que he hecho hoy, pero el Tour de Francia no ha terminado hoy. Habrá que seguir luchando los días que quedan", afirmó el danés, quien había reconocido el recorrido de la contrarreloj antes del inicio del Tour, no así Pogacar, que estaba convaleciente de una lesión en la muñeca.

"Supe enseguida que las sensaciones eran buenas", añadió Vingegaard, imperturbable en su actuación.

La imagen imperial del danés contrastaba frente a un Pogacar al que se notaba cansado y el rostro desencajado en la parte final, pese a que hizo una buena contrarreloj y fue segundo.

"No podía hacer nada más que lo que hice. Esto no ha terminado todavía, pero me tomó mucho tiempo", dijo un resignado Pogacar.

- Rodríguez cedió el podio -

Por su parte, el español Carlos Rodríguez (Ineos) perdió la tercera plaza en beneficio de Adam Yates (UAE). El británico fue séptimo, a 3:12 de Vingegaard, mientras que el andaluz terminó duodécimo, a 3:36.

Yates superó la desventaja de 19 segundos y saca ahora cinco segundos a Rodríguez, ahora cuarto.

Vingegaard hizo estallar los cronómetros con un tiempo de 32:36, por 34:14 de su rival esloveno.

La tercera plaza en la etapa fue para Wout Van Aert (35:27), compañero belga de Vingegaard, que salió delante y dio buenas informaciones de referencia a su equipo Jumbo, para facilitar la tarea al líder danés.

"Finalmente es una victoria de etapa para Jumbo. Es una locura cómo Jonas (Vingegaard) ha ido tan rápido. No me esperaba tanta ventaja respecto a Tadej y a mí. Es fuerte en la contrarreloj, pero ha progresado mucho estos últimos años. ¿Yo? Soy el mejor de los normales", bromeó Van Aert.

El español Pello Bilbao (Bahrain), ganador de la décima etapa, logró un meritorio cuarto puesto (35:31).

Vingegaard dio toda una exhibición en esta decimosexta etapa de 22,4 km en los Alpes, entre Passy y Combloux. Tras salir con potencia, sacando 16 segundos a Pogacar en el punto intermedio de los 7,1 km, aumentó su ventaja a 31 segundos cuando se llevaban recorridos 16,1 km.

- En espera del miércoles -

Pogacar cambió a una bicicleta más adaptada a la montaña, cuando quedaban 5,4 km para la meta, antes de afrontar el Col de Domancy, de segunda categoría, empleando 14 segundos en ello.

Vingegaard decidió mantener su bicicleta todo el recorrido y fue aumentando la ventaja, hasta lograr una diferencia sorprendente por lo amplia, de más de un minuto y medio.

"Hoy muestra al mundo que eres el mejor", se le decía a Vingegaard a través de la radio del equipo Jumbo.

Y el danés de 26 años hizo caso, con una demostración, que le hace rozar el triunfo en su segundo Tour de Francia, tras ganar la prueba el año pasado.

Ahora, a Pogacar solo le queda atacar con fuerza en la jornada del miércoles, pero la potencia mostrada por el danés, y el buen equipo con el que cuenta, pone difícil el milagro del esloveno.