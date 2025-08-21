Violentos incidentes en Argentina empañan la Copa Sudamericana; Bolívar y Alianza Lima a cuartos

Alianza Lima y Bolívar avanzaron el miércoles a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en una jornada empañada por violentos incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile que llevó a la cancelación del partido en Buenos Aires.

La fiesta de la Sudamericana quedó opacada ante la barbarie vivida en las tribunas del estadio Libertadores de América, en Avellaneda, durante el duelo de los Diablos Rojos y la U. de Chile, donde aficionados de ambos clubes protagonizaron graves incidentes en las gradas.

La Conmebol detalló en un comunicado que canceló el partido a los 48 minutos debido a la falta de garantías de seguridad por parte de Independiente y de las autoridades locales.

Fuentes gubernamentales confirmaron a la AFP que al menos diez personas resultaron heridas por los hechos de violencia.

"Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes y ya fueron derivados a comisaría", dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad.

A solo tres minutos de iniciado el segundo tiempo, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera debió suspenderlo ante la dimensión de los incidentes, cuando el encuentro estaba igualado 1-1. En la ida, en Santiago, ganó la Universidad de Chile por 1-0.

- Alianza Lima, empoderada en Quito -

En Quito se vivió una batalla, pero deportiva. La Católica local salió decidida a levantar la serie y un error defensivo de Alianza Lima permitió que abriera la cuenta a los 18 minutos por medio de Azarias Londoño, ante la salida apurada del arquero boliviano del once peruano Guillermo Viscarra.

Sin embargo, Alianza supo tomar el pulso al duelo y errores de la defensa de la Católica ante una jugada de pelota quieta habilitaron a Eryc Castillo en el área chica, que aseguró para el 1-1 a los 39 minutos.

El gol de Alianza complicó y el golpe de gracia para los ecuatorianos llegó a falta de diez minutos para el cierre del partido, con un disparo potente desde fuera del área que aseguró la clasificación de Alianza Lima.

Alianza confirmó así la superioridad que mostró con la victoria 2-0 de la ida.

- Bolívar sigue firme -

Más temprano, el Bolívar fue el primero de la jornada en clasificar a cuartos, donde ya esperaban Fluminense, Once Caldas e Independiente del Valle.

En Cusco, ante el Cienciano, el equipo boliviano se impuso por 2-0 confirmando su buen andar en el torneo que tendrá su final a fines de noviembre en Santa Cruz de la Sierra.

La ilusión de dar vuelta la derrota 2-0 en La Paz hace una semana le duró a Cienciano un cuarto de hora, lo que necesitó el once boliviano para abrir la cuenta y liquidar la serie.

Una corrida del argentino Damián Batallini terminó con el mediocampista ofensivo caído en el área. Penal para el equipo boliviano que definió con un soberbio tiro el veterano atacante uruguayo Martín Cauteruccio.

Cienciano buscó el empate pero careció de peso en ofensiva y el Bolívar aumentó al filo del cierre del primer tiempo (45+1), con un contragolpe que culminó Batallini con una definición a ras desde la puerta del área.

Bolívar enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro. El equipo brasileño ganó 2-1 en la ida, en Belo Horizonte, y la revancha se jugará el jueves en Mendoza (oeste de Argentina).