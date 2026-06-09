Visma gana la crono por equipos, Baudin sigue líder del Tour Aura

La formación Visma-Lease a Bike, liderada por el estadounidense Matteo Jorgenson, ganó la tercera etapa del Tour Aura (Tour Auvernia-Ródano-Alpes, antes Dauphiné), una contrarreloj por equipos de 28 kilómetros disputada el martes en Perreux (centro de Francia), superando en nueve segundos al equipo Netcompany-Ineos, que lidera el francés Kevin Vauquelin.El francés Alex Baudin conservó el maillot de líder de la clasificación general gracias al tercer puesto de su equipo, el EF Education, que acabó a 29 segundos del Visma.Baudin cuenta con 12 segundos respecto a Vauquelin y el británico Oscar Onley, mientras que Jorgenson es cuarto a 15 segundos y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) es quinto, a 47 segundos.El Decathlon CMA CGM del francés Paul Seixas, el favorito al título de esta edición el domingo, terminó sexto, a 45 segundos del equipo ganador de la etapa.En la general, Seixas es apenas duodécimo, a más de un minuto del líder Baudin.Otro candidato al podio final, el mexicano Isaac Del Toro, fue el derrotado del martes: su equipo UAE fue octavo y él es ya decimosexto, a un minuto y dieciséis segundos del primero.El miércoles, la cuarta etapa une Puy-en-Velay con Montrond-les-Bains, en un recorrido de 167 kilómetros con varios puertos en la parte inicial, antes de unos sesenta últimos kilómetros sin dificultades reseñables.