Visma gana la crono por equipos, Baudin sigue líder del Tour Aura

La formación Visma-Lease a Bike, liderada por el estadounidense Matteo Jorgenson, ganó la tercera etapa del Tour Aura (Tour Auvernia-Ródano-Alpes, antes Dauphiné), una contrarreloj por equipos de 28 kilómetros disputada el martes en Perreux (centro de Francia), superando en nueve segundos al equipo Netcompany-Ineos, que lidera el francés Kevin Vauquelin.

El francés Alex Baudin conservó el maillot de líder de la clasificación general gracias al tercer puesto de su equipo, el EF Education, que acabó a 29 segundos del Visma.

Baudin cuenta con 12 segundos respecto a Vauquelin y el británico Oscar Onley, mientras que Jorgenson es cuarto a 15 segundos y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) es quinto, a 47 segundos.

El Decathlon CMA CGM del francés Paul Seixas, el favorito al título de esta edición el domingo, terminó sexto, a 45 segundos del equipo ganador de la etapa.

En la general, Seixas es apenas duodécimo, a más de un minuto del líder Baudin.

Otro candidato al podio final, el mexicano Isaac Del Toro, fue el derrotado del martes: su equipo UAE fue octavo y él es ya decimosexto, a un minuto y dieciséis segundos del primero.

El miércoles, la cuarta etapa une Puy-en-Velay con Montrond-les-Bains, en un recorrido de 167 kilómetros con varios puertos en la parte inicial, antes de unos sesenta últimos kilómetros sin dificultades reseñables.