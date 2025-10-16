“Visten” al Estadio R. Mariano Bula, de Colón

La reconstrucción del Estadio Roberto Mariano Bula, de la provincia de Colón, presenta avances que superan los 75% y esta semana se han iniciado los trabajos de colocación del césped sintético, en la zona de juego del coliseo.

La grama, elaborada en Alicante, España, será la primera a nivel nacional sin SBR (caucho granulado), que evita la contaminación ambiental, permite mayor durabilidad y su mantenimiento es menor, informó Pandeportes.

Además, otorga mayor rendimiento a toda hora para jugar béisbol, tendrá tonalidades verde y marrón en la zona de advertencia, mayor permeabilidad para filtrar más rápido el agua que una grama natural.

Los trabajos a cargo de la Corporación Abisal Panamá tomarán alrededor de 25 a 40 días dependiendo las condiciones climáticas en la Costa Atlántica. Se espera que el coliseo, con una capacidad para 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos, y demás facilidades, esté listo durante el primer trimestre de 2026.