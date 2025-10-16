Deportes

“Visten” al Estadio R. Mariano Bula, de Colón

El coliseo presenta un avance significativo en su reconstrucción, con trabajos en la superficie de juego, con la colocación de grama, estructura, drenajes y graderías

16 de octubre de 2025

La reconstrucción del Estadio Roberto Mariano Bula, de la provincia de Colón, presenta avances que superan los 75% y esta semana se han iniciado los trabajos de colocación del césped sintético, en la zona de juego del coliseo.

La grama, elaborada en Alicante, España, será la primera a nivel nacional sin SBR (caucho granulado), que evita la contaminación ambiental, permite mayor durabilidad y su mantenimiento es menor, informó Pandeportes.

Además, otorga mayor rendimiento a toda hora para jugar béisbol, tendrá tonalidades verde y marrón en la zona de advertencia, mayor permeabilidad para filtrar más rápido el agua que una grama natural.

Los trabajos a cargo de la Corporación Abisal Panamá tomarán alrededor de 25 a 40 días dependiendo las condiciones climáticas en la Costa Atlántica. Se espera que el coliseo, con una capacidad para 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos, y demás facilidades, esté listo durante el primer trimestre de 2026.

$33.7
millones sería la inversión final para la reconstrucción del estadio.
