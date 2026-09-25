Vollering busca su primer título mundial de ciclismo para cerrar un curso casi perfecto

La ciclista neerlandesa Demi Vollering buscará su primer título mundial el sábado en Montreal, una conquista que le permitiría cerrar una temporada casi perfecta.

La pedalista de 29 años se ganó a pulso el estatus de gran favorita en Canadá tras imponerse esta campaña en el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Flandes, la Flecha Valona...

Vollering, del equipo FDJ-Suez, ha ejercido un dominio de hierro en todos los terrenos, una tiranía que espera replicar en la carrera en ruta del Mundial de Ciclismo.

"Lo ha ganado prácticamente todo este año, salvo la París-Roubaix. Es la favorita número uno", dijo Paul Brousse, seleccionador de Francia.

Cinco de las siete corredoras del equipo francés trabajaron toda la temporada para Vollering en el FDJ-Suez.

"Demi será la gran favorita, la conocemos, pero también conocemos sus puntos débiles", afirmó Juliette Berthet, con la esperanza de dar la sorpresa el sábado.

En competiciones de este tipo suele haber espacio para lo impredecible, como lo ocurrido el año pasado en el Mundial en Kigali, Ruanda.

Entonces la canadiense Magdeleine Vallières causó sensación al aprovechar el estancamiento de las favoritas, entre ellas Vollering, para colgarse el oro.

- El harakiri de Zúrich -

La rivalidad exacerbada entre las mejores, visible en el último Tour de Francia entre Vollering y la polaca Kasia Niewiadoma, puede beneficiar a las outsiders.

Sobre todo porque el potente equipo neerlandés acostumbra meter la pata, aunque el dominio actual de su estrella es tal que no hay duda alguna sobre su liderazgo.

Al igual que en la Grande Boucle, Vollering podría tener a Niewiadoma como principal rival.

La suiza Marlen Reusser, doble campeona del mundo de contrarreloj, y la belga Lotte Kopecky también tienen ambiciones. Esta última se coronó en la prueba en línea en 2023 en Glasgow y en 2024 en Zúrich, donde las holandesas se hicieron un harakiri.

Pero también habrá que tener en cuenta a la italiana Elisa Longo Borghini, a la española Paula Blasi o a la mauriciana Kim Le Court, que se sumarán a la lucha por la victoria en una prueba que se adapta tanto a las ciclistas de ataque como a las escaladoras.

Con una longitud de 180 km y un desnivel de 2.570 m, el recorrido comienza suave antes de terminar con ocho vueltas al circuito del Mont-Royal.

Vollering "será la rival a batir, pero hay muchas otras aspirantes. El estado de forma del día será determinante y espero que el mío sea bueno", dijo Kopecky, recordando que se impuso en 2024 en un recorrido que todo el mundo consideraba demasiado duro para ella.