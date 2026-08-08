Vollering da el golpe en el Tour femenino y afrontará como líder la última etapa

Demi Vollering ganó la octava y penúltima etapa del Tour de Francia femenino, este sábado en Niza, donde la neerlandesa se enfundó el maillot amarillo en detrimento de la polaca Kasia Niewiadoma, a la que ahora aventaja en 8 segundos en la clasificación general.

La líder del equipo FDJ United-Suez se impuso en solitario con 17 segundos de ventaja sobre la italiana Elisa Longo-Borghini y Niewiadoma, a quienes atacó a seis kilómetros de la meta, situada en el Paseo de los Ingleses.

Tercera en la clasificación, la suiza Marlen Reusser, 12ª en la etapa, no pudo seguir a las mejores en el tramo final y cuenta ahora con 1:12 de retraso sobre la nueva portadora del maillot amarillo.

Para Vollering, campeona de Europa, que se llevó los 10 segundos de bonificación reservados a la ganadora, se trata del segundo triunfo en este Tour, tras el logrado el miércoles en Belleville-en-Beaujolais.

Superada por Niewiadoma el viernes en la ascensión al Mont Ventoux, la neerlandesa de 29 años, segunda de la general el sábado por la mañana, arrancaba la etapa con 15 segundos de desventaja respecto a su rival del equipo Canyon//SRAM.

Aprovechó un final de etapa accidentado para darle la vuelta a la clasificación gracias a dos ataques, a 6,2 kilómetros de meta y luego 400 metros más adelante, después de haber sido lanzada por su compañera francesa Célia Géry.

Ganadora de la edición de 2025 en su primera participación, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, enferma, no tomó la salida de la etapa.

En el momento de su abandono, la ciclista de Reims ocupaba la 14.ª plaza de la general, a casi un cuarto de hora del maillot amarillo.

El domingo, la última etapa promete ser movida, habida cuenta de las reducidas diferencias en la clasificación pero también del recorrido propuesto a las participantes: 99 kilómetros alrededor de Niza con el col d'Eze (6 km al 7,6 %) que habrá que ascender en cuatro ocasiones.

- Clasificación de la octava etapa:

1. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) los 171,9 km en 4 h 02:39.

(media: 42,5 km/h)

2. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) a 17.

3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 17.

4. Kim Le Court (MRI/AGS) 38.

5. Lotte Kopecky (BEL/DLT) 38.

6. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 38.

7. Sarah Van Dam (CAN/TVL) 38.

8. Noemi Rüegg (SUI/EFC) 38.

9. Paula Blasi (ESP/ALE) 38.

10. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 38.

11. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 38.

12. Marlen Reusser (SUI/MOV) 38.

13. Thalita de Jong (NED/RLW) 1:37.

14. Debora Silvestri (ITA/LKF) 1:37.

15. Kristen Faulkner (USA/EFC) 1:37.

- Clasificación general:

1. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) 28 h 10:18.

2. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) a 8.

3. Marlen Reusser (SUI/MOV) 1:12.

4. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 3:05.

5. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 3:54.

6. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 4:34.

7. Paula Blasi (ESP/ALE) 5:05.

8. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 5:46.

9. Kim Le Court (MRI/AGS) 6:50.

10. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 7:54.

11. Thalita de Jong (NED/RLW) 10:56.

12. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 14:00.

13. Nienke Vinke (NED/DLT) 15:44.

14. Noemi Rüegg (SUI/EFC) 19:35.

15. Nina Buijsman (NED/RLW) 21:10.