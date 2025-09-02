Vondrousova se retira antes de los cuartos del US Open frente a Sabalenka

La tenista checa Marketa Vondrousova se retiró poco antes de su partido de los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de este martes ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, que clasificó directamente a las semifinales.

"Vondrousova se ha retirado del evento individual femenino del US Open debido a una lesión", informaron los organizadores a menos de dos horas del inicio del duelo en Nueva York.

Sabalenka chocará en las semifinales ante la estadounidense Jessica Pegula, en una reedición de la final del año pasado en la que se impuso la bielorrusa.