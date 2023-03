Vuelve la LFF con más emociones

El Torneo 2023 de la Liga Femenina de Fútbol (LFF) en Panamá promete esta noche, en el Estadio Rommel Fernández, una inauguración inolvidable, donde se hará un homenaje a las jugadoras de la Selección mayor femenina de Panamá que lograron la clasificación al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. Los festejos serán previo al duelo que abre oficialmente el certamen entre el Tauro FC y Atlético Nacional, desde las 8:00 p.m.

Antes, la jornada 1 de esta temporada arranca con el duelo entre el CD Plaza Amador versus el Ciex Sports Academy, en el estadio Maracaná, desde las 4:00 pm y a la misma hora, desde el ‘Cascarita’ Tapia, se miden el Alianza FC ante el CAI.

La primera fecha sigue el 2 de marzo, con cuatro encuentros que se jugarán de manera simultánea, desde las 5:00 pm: Sporting SM vs FC Chorrillo, en Los Andes; Club Deportivo Chiriquí vs CD Universitario, en San Cristóbal; Veraguas United vs Unión Coclé, en Atalaya; y SD Panamá Oeste vs Mario Méndez, en el Muquita Sánchez. El duelo entre Herrera FC y el CD Bocas Jr, a las 7:00 pm, en Los Milagros, cierra la 1ra jornada.