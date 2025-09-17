Warholm, Benjamin y Alison Dos Santos se citan en la final mundial

Las tres grandes figuras de los 400 metros vallas, el campeón mundial y plusmarquista mundial noruego Karsten Warholm, el campeón olímpico estadounidense Rai Benjamin y el brasileño Alison Dos Santos se clasificaron este miércoles a la final de su prueba en el Mundial de Tokio.

Alison Dos Santos fue segundo en la tercera semifinal, con un tiempo de 48 segundos y 16 centésimas, el peor del global de los ocho finalistas.

En cualquier caso, el brasileño aseguró sin sufrir la segunda plaza de su semifinal, que le permitía clasificarse a la final, en una carrera que ganó Benjamin (47.95).

También aseguró sin forzar Warholm (47.72), segundo en su serie.

El más rápido del global de las semifinales fue el nigeriano Ezekiel Nathaniel (47.47).

Alison Dos Santos será el único brasileño en la final del viernes porque no consiguieron avanzar sus dos compañeros, Matheus Lima (48.16) y Francisco Dos Reis Viana (49.01).

Tampoco estará en la final el costarricense Gerald Drummond (49.58), séptimo en su semifinal.