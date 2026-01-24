Deportes

Wawrinka dice adiós a Melbourne, vencido por Fritz en 3ª ronda

El tenista suizo Stan Wawrinka se despide de los aficionados tras caer en tercera ronda del Abierto de Australia ante Taylor Fritz, en Melbourne el 24 de enero de 2026 Paul Crock
AFP
24 de enero de 2026

El veterano suizo Stan Wawrinka, que pondrá fin a su carrera al término de la temporada, disputó este sábado su último partido en el Abierto de Australia, derrotado por el estadounidense Taylor Fritz 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4 en tercera ronda.

"Taylor fue el mejor hoy, sin discusión", reconoció Wawrinka antes de abandonar la pista John Cain en medio de un público mayoritariamente a su favor.

A sus 40 años, el suizo logró en Melbourne su mejor actuación en un Grand Slam desde el US Open 2023, donde se quedó también a las puertas de octavos de final.

Es junto a Andy Murray el único jugador que ha ganado tres Grandes durante la era del Big3 Federer-Nadal-Djokovic, entre ellos el Abierto de Australia en 2014. También conquistó Roland Garros un año después y el US Open en 2016.

