Wawrinka dice adiós a Melbourne, vencido por Fritz en 3ª ronda

El veterano suizo Stan Wawrinka, que pondrá fin a su carrera al término de la temporada, disputó este sábado su último partido en el Abierto de Australia, derrotado por el estadounidense Taylor Fritz 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4 en tercera ronda.

"Taylor fue el mejor hoy, sin discusión", reconoció Wawrinka antes de abandonar la pista John Cain en medio de un público mayoritariamente a su favor.

A sus 40 años, el suizo logró en Melbourne su mejor actuación en un Grand Slam desde el US Open 2023, donde se quedó también a las puertas de octavos de final.

Es junto a Andy Murray el único jugador que ha ganado tres Grandes durante la era del Big3 Federer-Nadal-Djokovic, entre ellos el Abierto de Australia en 2014. También conquistó Roland Garros un año después y el US Open en 2016.