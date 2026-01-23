Welsford gana la 3ª etapa del Tour Down Under, Vine sigue líder

El australiano Sam Welsford se impuso al esprint este viernes en el final en Nairne (Australia) en la tercera etapa del Tour Down Under, que sigue liderado por su compatriota Jay Vine.

Welsford firmó su primera victoria con el equipo Ineos, al que llegó este invierno (boreal) procedente del Red Bull Bora.

El esprínter de 30 años superó al danés Tobias Lund Andresen (Decathlon-CMA CGM) y al neozelandés Lewis Bower (Groupama-FDJ).

En 2025, Welsford había ganado tres etapas del Tour Down Under, la primera prueba World Tour (1ª división) del año. Pero después no volvió a levantar los brazos.

La clasificación general sigue dominada por Jay Vine (UAE), quien se vio retrasado por una caída en el tramo final, aunque los tiempos fueron neutralizados.

Vine sigue por delante de su compañero ecuatoriano Jhonatan Narváez, a seis segundos, y del suizo Mauro Schmid, a un minuto y cinco segundos.

La cuarta etapa podría ser decisiva con tres subidas al Willunga Hill, el tradicional juez del Tour Down Under.

. Clasificación de la tercera etapa:

1. Sam Welsford (AUS/IGD) los 140,8 km en 3 h 26:43.

2. Tobias Andresen (DEN/DCT) m.t.

3. Lewis Bower (NZL/GFC)

4. Jake Stewart (GBR/NSN)

5. Aaron Gate (NZL/AST)

...

. Clasificación general:

1. Jay Vine (AUS/UAD) 9 h 50:16.

2. Jhonatan Narváez (ECU/UAD) a 6.

3. Mauro Schmid (SUI/JAY) 1:05.

4. Harry Sweeny (AUS/EFE) 1:12.

5. Marco Brenner (GER/TUD) 1:14.

...