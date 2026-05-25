Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos para el quinteto ideal de la NBA

El francés Victor Wembanyama fue elegido el domingo por primera vez al mejor quinteto All-NBA, pero se quedó a un voto de unirse a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic como selección unánime para el equipo de élite.

Wembanyama, de 22 años, que llevó a los San Antonio Spurs a la final de la Conferencia Oeste frente a Gilgeous-Alexander y Oklahoma City Thunder, recibió 99 de los 100 posibles votos para el primer quinteto por parte de un panel mundial de periodistas, y uno para el segundo equipo.

El gigante de 2,24 metros sigue recogiendo honores en su temporada de explosión en la NBA, en la que también fue elegido Jugador Defensivo del Año.

El canadiense Gilgeous-Alexander, por su parte, ganó esta temporada su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP), galardón que el serbio Nikola Jokic ha recibido tres veces en su carrera con los Denver Nuggets.

SGA y Jokic recibieron 100 votos y 500 puntos totales, con Wemby tercero en la general con 498.

Completaron el quinteto All-NBA el esloveno Luka Doncic, escolta de Los Angeles Lakers, que obtuvo 91 votos para el primer quinteto, y el estadounidense Cade Cunningham, base de los Detroit Pistons, que recibió 60 votos.

Tanto Doncic como Jokic fueron elegidos por sexta vez para el mejor quinteto de la liga norteamericana de básquetbol.

El segundo equipo All-NBA incluyó a Jaylen Brown, de Boston Celtics; Kawhi Leonard, de Los Angeles Clippers; Donovan Mitchell, de Cleveland Cavaliers; Kevin Durant, de Houston Rockets, y Jalen Brunson, de New York Knicks.

Mientras tanto, el tercer equipo All-NBA estuvo formado por Tyrese Maxey, de Philadelphia 76ers; Jamal Murray, de Denver Nuggets; Jalen Johnson, de Atlanta Hawks; Jalen Duren, de Detroit Pistons, y Chet Holmgren, de Oklahoma City Thunder.