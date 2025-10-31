Wemby, un brillante comienzo de temporada que marca la historia de los Spurs

El fenómeno francés Victor Wembanyama ha llevado a los San Antonio Spurs a un comienzo de temporada récord en la NBA, un pequeño nuevo paso en el camino de su prometedora carrera.

Tras cinco años en los últimos puestos de la clasificación, los Spurs y sus fieles seguidores por fin pueden levantar la cabeza: al imponerse a Miami Heat el jueves por 107-101, completaron cinco partidos invictos desde el inicio del curso.

"Pensaba en el récord, en la historia de los Spurs, simplemente estaba orgulloso de ser un Spur", declaró Wembanyama, al ser preguntado después del partido por el largo grito que lanzó una vez conseguida la victoria.

Esta serie inaugural es inédita para la franquicia texana, que sin embargo había brillado de forma duradera durante el reinado de Gregg Popovich (1996-2024), marcado por cinco títulos en 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014.

Popovich, de 76 años, cedió el testigo el año pasado a su ayudante Mitch Johnson tras sufrir un derrame cerebral.

El equipo ahora es el de Victor Wembanyama, fenómeno seleccionado en el número 1 del draft de 2023, destinado a dominar la liga norteamericana de baloncesto y llevar a los Spurs a su sexto anillo.

- "Círculo virtuoso" -

Tras una segunda campaña en la NBA que se vio bruscamente interrumpida por una trombosis venosa en febrero (24,3 puntos de media en 46 partidos), la remontada del francés de 21 años está siendo espectacular, con 30,2 puntos, 14,6 rebotes, 3,4 asistencias y 4,8 tapones de promedio.

"No es casualidad, no hemos conseguido estas cinco victorias por nada. Hemos trabajado para tener este buen comienzo de temporada e intentaremos alargar la racha el mayor tiempo posible", comentó Wemby.

Su hambre de éxito tras ocho meses alejado de las canchas ha contagiado a sus compañeros.

"Estamos donde queremos estar. ¡Nos encanta! Es más fácil irse a dormir, venir al entrenamiento, entrenar duro cuando se gana, es un círculo virtuoso", afirmó tras la cuarta victoria contra Toronto el lunes, cuando fue elegido mejor jugador de la Conferencia Oeste al término de la primera semana de competición.

Desde su demostración en su regreso contra Dallas (40 puntos), Wembanyama inunda las redes sociales con jugadas impensables, posibles gracias a su combinación única de altura (2,24 m) y agilidad.

El pívot All-Star ha mejorado notablemente su juego ofensivo con menos tiros desde lejos, más intentos cerca del aro y menos pérdidas de balón, así como ha evidenciado un fortalecimiento físico.

- Nueva "geometría" de los tiros -

"Es visualmente más agresivo. Su número de drives (regate hacia el aro desde una posición exterior) por partido se ha duplicado", dice a la AFP el analista Azad Rosay, colaborador del programa Dreamcast Show en YouTube.

Para Rosay, Wembanyama "invirtió totalmente la geometría de sus tiros", con "una mejor adaptación de lo que él es con relación al juego".

"Tiene un mejor control de los apoyos, es un poco más fuerte, pero sobre todo mejor técnicamente con el balón en las manos", subraya.

Cambios "lógicos" para este estudiante aplicado del baloncesto, que este verano buscó el consejo de dos gloriosos veteranos de la NBA, Kevin Garnett y Hakeem Olajuwon.

Aunque el jueves brilló menos y fue dominado por su rival Bam Adebayo, Wemby terminó con 27 puntos, 18 rebotes, 6 asistencias y 5 tapones, símbolos de su nueva dimensión.

El francés también cuenta con un equipo cada vez mejor, con el novato de la temporada pasada, Stephon Castle, el brillante número dos del último draft, Dylan Harper, o el pívot suplente Luke Kornet.