World Aquatics levanta las sanciones contra los nadadores rusos y bielorrusos

Los nadadores rusos y bielorrusos están autorizados a participar con sus banderas y sus himnos en las competiciones organizadas por la federación internacional de natación, anunció este lunes la propia World Aquatics.

Excluidos de las competiciones internacionales desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, los nadadores rusos y bielorrusos podían participar, desde septiembre de 2023, en pruebas internacionales bajo bandera neutral.

"Se permitirá que los atletas sénior con nacionalidad deportiva bielorrusa o rusa compitan en los eventos de World Aquatics en las mismas condiciones que sus homólogos que representan otras nacionalidades deportivas, con sus respectivos uniformes, banderas e himnos", indicó la federación en un comunicado.

En noviembre de 2025, la Federación Internacional de Judo también decidió readmitir plenamente a los judocas rusos y bielorrusos, que hasta entonces solo estaban autorizados a competir bajo bandera neutral.

En diciembre, las restricciones ya se habían levantado para los jóvenes nadadores rusos y bielorrusos, siguiendo así las recomendaciones del COI.

World Aquatics especifica que estos nadadores deberán, no obstante, superar "al menos cuatro controles antidopaje sucesivos efectuados en colaboración con la Agencia Internacional de Controles (ITA)".

También deberán haber sido objeto "de una verificación exhaustiva de sus antecedentes".

Los próximos campeonatos mundiales de natación están previstos en Budapest, Hungría, en 2027.