World Boxing autoriza a rusos y bielorrusos con condiciones y estatus neutral

La Federación Internacional de Boxeo (World Boxing) anunció este martes que autorizó la participación en sus competiciones de púgiles rusos y bielorrusos, pero bajo una serie de condiciones y con estatus neutral, sin sus símbolos nacionales.

En un comunicado, World Boxing detalla su nuevo procedimiento para definir las condiciones para los boxeadores de esos dos países.

"Esto significa que las delegaciones de Rusia y Bielorrusia no estarán autorizadas a participar con su bandera nacional, ni con sus uniformes o su himno nacional. Tendrán que someterse a un proceso de verificación exhaustivo para poder tomar parte en las competiciones de World Boxing", añadió.

Creada en 2023, la Federación Internacional que preside el kazajo Gennady Golovkin está por ahora reconocida de manera "provisional" por el Comité Olímpico Internacional (COI) como la instancia que gobierna mundialmente el boxeo, en reemplazo de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), dirigida por el ruso Umar Kremlev.

Rusia y Bielorrusia se unieron en marzo a World Boxing, que cuenta ahora con 168 países.

El procedimiento "ha sido aprobado por el Comité Ejecutivo de World Boxing en su última reunión en abril de 2026 y refleja el enfoque aprobado por el Comité Olímpico Internacional", detalla la organización.

Los deportistas que quieran optar al estatus de "neutrales" deberán someterse a una serie de "verificaciones" para asegurar que no han apoyado la guerra en Ucrania o que no son remunerados por el ejército o las fuerzas de seguridad de su país, entre otros requisitos.

Vetados de la mayor parte del deporte mundial después de la invasión de Ucrania en 2022, rusos y bielorrusos han sido reintegrados progresivamente en algunos deportes, con distintas modalidades y principalmente con ese estatus de neutrales.

Varias federaciones internacionales, como la de judo o la de natación, han levantado recientemente sus sanciones, autorizando a los deportistas de esos dos países a competir con sus colores nacionales.