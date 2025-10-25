¿Y si la rivalidad entre Piastri y Norris beneficiara a Verstappen?

En la lucha por conseguir su primer título mundial de Fórmula 1, Oscar Piastri y Lando Norris podrían perderlo todo, ya que McLaren no ha designado a un número uno entre sus dos pilotos, que ven cómo Max Verstappen se acerca peligrosamente por el retrovisor.

¿Será el epílogo de la temporada 2025 similar al de 2007? McLaren, protagonista en ambos casos, tendrá que demostrar que ha aprendido la lección.

En aquella época, la rivalidad interna enfrentaba al británico Lewis Hamilton y al español Fernando Alonso. Y permitió al finlandés Kimi Raikkönen (Ferrari) quedarse con la corona en el último Gran Premio de la temporada, en Brasil.

Durante aquella campaña, el entonces jefe de McLaren, Ron Dennis, había tomado partido por el novato Hamilton, su protegido.

Alonso, aislado, había contribuido a revelar un escándalo de espionaje dentro de la escudería inglesa, que había obtenido documentos confidenciales sobre el monoplaza de Ferrari.

En un contexto más tranquilo, el director general actual de McLaren, Zak Brown, y el director del equipo, Andrea Stella, quieren evitar que se repita el escenario de hace 18 años, y han decidido no designar a un número uno.

- "Graves consecuencias" -

"No elegir a uno de nuestros pilotos para el título podría tener graves consecuencias. Podríamos revivir lo ocurrido en 2007", explicó Brown la semana pasada en Austin, Estados Unidos.

"Pero así es como McLaren quiere competir. Queremos tener dos pilotos capaces de ganar el campeonato y eso implica riesgos. Todos somos conscientes de ello y estamos preparados para que eso pueda ocurrir".

A mitad de temporada, cuando los McLaren dominaban la competición, esta estrategia parecía dar sus frutos, ya que Piastri y Norris contaban hace dos meses con 104 y 70 puntos de ventaja, respectivamente, sobre Verstappen, para quien era casi imposible ganar su quinto título consecutivo.

Pero a cinco carreras del final, el australiano solo aventaja a su compañero británico en 14 puntos... y el gigante neerlandés de Red Bull, ganador de tres de los últimos cuatro Grandes Premios, se ha acercado a 40 unidades del líder.

"En 2007 o en 2010, fue el tercero quien ganó el título en el último Gran Premio. Así que estamos atentos y puede que tengamos que tomar una decisión. Pero solo lo haremos cuando las matemáticas nos lo digan", declaró Stella, moderando un poco las palabras de su jefe.

Verstappen, que vuelve a considerarse candidato al título, crece a ojos vista en el retrovisor de los McLaren. Y el neerlandés cuenta con cinco victorias en nueve carreras en México, donde se disputa el Gran Premio el domingo.

- Los incidentes se multiplican -

La rivalidad entre Piastri y Norris no es tan intensa como la que existía entre Hamilton y Alonso en 2007, pero los incidentes se han multiplicado en los últimos meses a pesar de las instrucciones que permiten a los pilotos competir, aunque sin tocarse.

En junio, en Canadá, Norris chocó con Piastri al final de la carrera al intentar adelantarle y tuvo que abandonar.

Luego, en Singapur, a principios de octubre, el inglés empujó al australiano fuera de la pista tras un contacto.

Por último, la semana pasada en Estados Unidos, el líder del campeonato, tras ser golpeado por Nico Hülkenberg (Sauber), embistió a su escolta, lo que provocó el abandono de los dos McLaren en la primera curva de la carrera esprint.

Las instrucciones de carrera han beneficiado, aunque sea de forma involuntaria, a Norris, y Piastri podría acabar resentido, aunque oficialmente ha negado cualquier favoritismo hacia su compañero de equipo para apagar la polémica.

Así, en Monza (Italia) a principios de septiembre, se ordenó a Piastri que dejara pasar a Norris tras una parada en boxes catastrófica del británico.

La decisión sorprendió aún más si se tiene en cuenta que, un mes después, en Singapur, se permitió al inglés mantener la posición que había obtenido al empujar a su compañero de equipo fuera de la pista.

Norris fue declarado culpable del incidente, pero no dejó de aprovecharlo para reducir la diferencia en la clasificación.

Este fin de semana en Ciudad de México, todos los movimientos y acciones de Norris y Piastri serán observados de cerca, al igual que las decisiones tomadas por su equipo. Porque Max amenaza muy fuerte desde atrás.