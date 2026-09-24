Yeguas criollas chocan en el Clásico Sociedad de Dueños de Caballos

Una selecta agrupación de diez yeguas nacionales, de gran calidad pistera, serán las protagonistas del Clásico Sociedad de Dueños de Caballos, SDC, evento que se correrá en la cartilla dominical del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz.

La carrera se celebrará en el quinto orden de la velada, en la edición 67, con matrícula de yeguas nativas de tres y más años de edad, sobre 1,700 metros y bolsa de $38,100. Para esta oportunidad, por deferencia del gremio, el evento será en homenaje al inversionista hípico Elliot Alexis Rodríguez, uno de los prominentes miembros de dicha agrupación.

La prueba, de tradición hípica, servirá para las escogencias de nuestras representantes a la Copa Confraternidad del Caribe, versión hembras, evento de ribete internacional que este año se celebrará en el Hipódromo Camarero de San Juan, Puerto Rico, el sábado 5 de diciembre.

‘Jaque Doble’ destaca en la prueba

Aunque para esta edición la carrera se presenta bien balanceada, en la misma sobresale la Triple Coronada Jaque Doble, con su jinete usual Luis Arango.

Para la colorada jugará un papel muy importante su vasta experiencia, distancia a recorrer y no conceder peso a sus rivales en esta oportunidad, razón por la cual se presagia que será la yegua brava a batir.

Por su parte, Wonder Lady (Omar Hernández) y My Sharona (Said Sánchez), ambas ganadoras de la Triple Coronada en pruebas clásicas serán nuevamente sus principales rivales, sin embargo, para esta esta vez no recibirán la marcada diferencia del peso a cargar a sus favores que les concedía en aquellos triunfos.

Aryna (Obeth Benitez), Romelier (Lorenzo Lezcano) y Dejanira (Michael Castillo) se presentan como las posibles sorpresas. El resto de la nómina la componen: Lady Greeley (Delvis Aparicio), Lady Isabella (Yonis Lasso), Noche de Cumbia (Jesús Barría) y Sol Dama Blanca (Jimmy Carrión), participantes con opciones remotas al triunfo.