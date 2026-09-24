Yeguas criollas chocan en el Clásico Sociedad de Dueños de Caballos

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Uno de los gremios de mayor beligerancia en la hípica lo es sin lugar a dudas la Sociedad de Dueños de Caballo, agrupación que ha sido pilar fundamentales en el desarrollo y desenvolvimiento de esta actividad en Panamá. Es el gremio más antiguo y grande del Hipódromo Presidente Remón, que vela por los intereses de los propietarios ante la empresa operadora y el Estado. en la actualidad (2025-27) ocupa la presidencia el inversionista hípico Manuel Grimaldo.