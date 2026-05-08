Zarco domina los ensayos clasificatorios en Le Mans, Marc Márquez 13º

El francés Johann Zarco (Honda-LCR) dio la sorpresa este viernes al firmar el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Francia de MotoGP, mientras que el vigente campeón mundial español Marc Márquez (Ducati) decepcionó con un discreto decimotercer crono.

Un año después de haber ganado el Gran Premio en su país bajo la lluvia, Zarco vuelve a ilusionar a sus compatriotas en el circuito Bugatti de Le Mans, esta vez en una jornada seca y con sol.

El veterano piloto francés de 36 años logró superar en la hoja de cronos de los ensayos clasificatorios a los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) y Francesco Bagnaia (Ducati) por 10 y 138 milésimas de segundo, respectivamente.

"Estoy muy contento, la moto es mejor y más competitiva. Ha respondido muy bien en el 'time attack' (vuelta rápida). Nunca me he sentido tan bien ahí este año, he tenido muy buenas sensaciones", celebró Zarco.

Los españoles Álex Márquez (Ducati-Gresini), Joan Mir (Honda) y Jorge Martín (Aprilia) fueron cuarto, quinto y sexto de la sesión, respectivamente.

El líder de la actual temporada, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), firmó el séptimo mejor tiempo.

Peor le fue el viernes a Marc Márquez, que quedó a medio segundo de Zarco y fue decimotercero, lo que le obliga a tener que buscar una de las dos primeras posiciones de la Q1 (primera manga de la sesión de clasificación del sábado) para poder estar en la Q2, donde se decidirá la pole position.

"El día fue difícil, desde el principio. Me resultó complicado tener buenas sensaciones encima de la moto. No conseguí hacer una buena vuelta, pero lo importante es que la moto funciona bien. Debo simplemente adaptar mi estilo de pilotar y mejorar un poco en todo", valoró el piloto catalán, siete veces campeón del mundo en la categoría reina del motociclismo.

. Resultados de los ensayos clasificatorios de este viernes en el GP de Francia de MotoGP:

1. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 1:29.907 (C)

2. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) à 0.010 (C)

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.138 (C)

4. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.138 (C)

5. Joan Mir (ESP/Honda) 0.185 (C)

6. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.221 (C)

7. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 0.270 (C)

8. Álex Rins (ESP/Yamaha) 0.288 (C)

9. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.289 (C)

10. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.289 (C)

11. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.367

12. Brad Binder (RSA/KTM) 0.381

13. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.464

14. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.510

15. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.521

16. Luca Marini (ITA/Honda) 0.556

17. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.562

18. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.763

19. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.816

20. Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac) 1.421

21. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 1.527

22. Jonas Folger (GER/KTM-Tech3) 2.543

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