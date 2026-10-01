Zidane vuelve al Stade de France, escenario de su leyenda con los Bleus

Después de dos victorias en sus dos primeros partidos en el cargo, Zinédine Zidane, ahora seleccionador de Francia, vivirá el viernes contra Italia un partido especial en el Stade de France, el recinto de la periferia norte de París en el que tocó el cielo en 1998 al guiar a su país a su primer título mundial.

El exnúmero 10 de los Bleus pondrá ahora los pies en el campo como entrenador, en un partido que se jugará con lleno en las gradas y donde aspira a encadenar un tercer triunfo seguido para seguir comandando con autoridad el grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA.

Los dos primeros partidos de Zidane como seleccionador de Francia han sido fuera de su país, en Turquía y Bélgica, y para el debut como local se ha elegido el principal estadio del país.

Los recuerdos serán inevitables para él, que allí firmó un doblete en la final del Mundial 1998 para la victoria 3-0 sobre Brasil.

En ese mismo Mundial, Francia había jugado en ese recinto de Saint-Denis en su grupo y goleó 4-0 a Arabia Saudita para validar su boleto a los octavos de final.

Zidane fue expulsado en el minuto 70 de ese juego y fue suspendido dos partidos, algo que enfadó al entonces seleccionador Aimé Jacquet, que ni le miró cuando el jugador se retiraba a los vestuarios tras ver la tarjeta roja.

- El protagonista de la apertura -

Al Stade de France y Zizou también los une el partido inaugural del recinto. El 28 de enero de ese 1998 Zidane anotó el único gol en la victoria sobre España, un juego que vio desde el palco el brasileño João Havelange, entonces presidente de la FIFA.

Otro recuerdo de Zidane en el Stade de France es más bien amargo: fue el 6 de octubre de 2001, en un amistoso en el que se pretendía celebrar la amistad de Francia y Argelia.

Con sus raíces familiares en ese país norteafricano, Zidane debía vivir un baño de masas pero fue abucheado por el público, en un gran número en favor de los argelinos pese a jugarse en las afueras de París.

El duelo, con 4-1 a favor de los franceses, se suspendió al minuto 76 cuando hinchas argelinos irrumpieron en el terreno de juego.

Menos convulso fue su último partido allí como jugador: fue en una victoria ante México el 27 de mayo de 2006, dentro de la preparación francesa para el Mundial de Alemania, el torneo donde Zidane se retiró unas semanas después como jugador con su expulsión en la final por un cabezazo al italiano Marco Materazzi.

- "Lo viviré con gran emoción" -

El choque ante los mexicanos fue el último partido como jugador para Zidane en el Stade de France, antes del pulso ante Italia de este viernes.

"Lo viviré con gran emoción", respondió Zidane este jueves al ser preguntado sobre cómo espera que sea ese momento.

Pese a la lesión de Kylian Mbappé durante la victoria en Turquía, en el primer partido de esta nueva Francia, todo parece funcionar bien para el equipo, con un sistema de juego engrasado y una apuesta por la continuidad respecto a la larga etapa de Didier Deschamps.

El idilio con los aficionados parece en un buen momento y así lo atestiguan las cifras de seguimiento por televisión de los dos últimos partidos, con 6,8 millones de telespectadores para el Turquía-Francia y 6,3 millones para el Bélgica-Francia, según la entidad de medición Médiamétrie.