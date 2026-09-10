Zina Garrison, la pionera del tenis negro, advierte del elitismo en su deporte

Pionera del tenis negro, Zina Garrison ha sido una referente para la hermanas Williams y Coco Gauff. Retirada de la actividad profesional, la estadounidense dice a la AFP que su deporte sigue siendo "muy elitista".

Garrison fue la primera afroestadounidense desde Arthur Ashe, de gran carrera en las décadas de 1960 y 1970, en llegar de manera constante a la segunda semana de los Grand Slams.

Cuando ella se incorporó al circuito a principios de los años 80 había otros jugadores negros destacados, entre ellos el francés Yannick Noah, campeón de Roland Garros en 1983.

Pero su acceso a la final de Wimbledon en 1990, la primera de un grande con una jugadora estadounidense negra desde el triunfo de Ashe allí mismo en 1975, trascendió el deporte.

"Había gente interesada en el tenis que nunca se habría interesado en el tenis como tal. Negros, blancos, mestizos. Todos", recordó Garrison en el marco del Abierto de Estados Unidos, que finaliza esta semana.

"Porque era diferente, y yo era diferente", dice la ahora comentarista de 62 años.

Aquella final resultó ser la cima de la carrera de Garrison, quien jugó el partido por el título tras derrotar a Monica Seles y a Steffi Graf antes de caer ante Martina Navratilova.

También ganó dos medallas en los Juegos Olímpicos de 1988, incluida el oro en dobles femeninos junto a Pam Shriver.

- Demostrar "que pertenecemos" -

Más que cualquier partido, Garrison recuerda la sensación de que "tenía que demostrar" algo a sí misma. "Pero también demostrar algo al mundo, que pertenecemos".

"Y lo que quiero decir con 'pertenecemos' es que, como negros estadounidenses, éramos capaces de vender productos a otras personas, ¿sabes?, porque me dijeron muchas veces que no lo éramos".

Recién en la víspera de disputar la final de Wimbledon, la tenista firmó un acuerdo con Reebok.

Tras los triunfos de las hermanas Venus y Serena Williams, las marcas se han mostrado deseosas de dar visibilidad a las estrellas afroestadounidenses actuales, entre ellas tres semifinalistas del US Open 2026: Gauff, Frances Tiafoe y Ben Shelton.

Garrison celebra esta evolución, pero señala que el tenis sigue quedando fuera del alcance de demasiada gente.

"Hay mucha más gente que está haciendo grandes cosas en el mundo del tenis", dijo. "Pero en conjunto sigue siendo un deporte muy elitista. Es un deporte que no muchos, sean negros, blancos o hispanos, a estas alturas pueden permitirse jugar".

Garrison, semifinalista del US Open en 1988 y 1989, fue capitana de las Williams en el equipo estadounidense de Copa Federación y también acompañó a Serena en un programa de mentoría de la WTA.

El año después de la retirada de Garrison, Venus Williams, entonces de 17 años, alcanzó su primera final en Flushing Meadows, el mismo año en que el torneo inauguró el Arthur Ashe Stadium.

- Gauff recoge la bandera -

La extenista mantiene una estrecha relación con Venus y Serena, que estaban en la pista de entrenamiento siguiendo de cerca en julio de 1990 cuando Garrison jugó contra Navratilova la final de Wimbledon.

"¿Ganó?", preguntaron insistentemente las hermanas a su padre, contó Garrison, que ha oído la anécdota tanto de Venus como de Serena.

A Gauff, de 22 años, en cambio la tenía desde hace mucho tiempo en el radar pero no fue hasta el año pasado que conoció a la campeona del US Open de 2023.

El cruce se limitó a "un apretón de manos", dijo la veterana.

Por eso se sorprendió cuando la contactaron por un documental del que Gauff sería productora ejecutiva. La campeona de Roland Garros en 2025 nació ocho años después de que Garrison se retirará en 1996.

"Fue como '¿Ah, sí?'", dijo la exdeportista, que se sintió "muy emocionada" a medida que se enteraba de más detalles.

En el principio del documental, la semifinalista del US Open 2026 definió a la extenista como "una pionera a la hora de mover la aguja en el tenis desde el punto de vista cultural".

"Sin ella, seguro yo no estaría" en el tenis, dijo Gauff.

Garrison presenció el miércoles desde su posición de comentarista cómo Gauff salvaba dos puntos de partido antes de imponerse a la rusa Mirra Andreeva y alcanzar las semifinales.

"Estoy agotada. Me encanta", dijo la ahora comentarista cuando Gauff igualó el partido tras un primer set lleno de errores. "De esto se trata el tenis".