Zverev avanza a octavos en Shanghái y Shelton cae eliminado

El tenista alemán Alexander Zverev, número 2 del ranking ATP, se clasificó este domingo a octavos de final del Masters 1000 de Shanghái tras superar 6-4, 6-7 (8/10), 6-3 al francés Quentin Halys (48º), mientras que el estadounidense Ben Shelton (4º) cayó en tercera ronda contra otro francés, Arthur Gea (56º).

Primer cabeza de serie en China por la ausencia del número 1 mundial italiano Jannik Sinner, baja hasta el final de temporada, Zverev arrancó el partido con un break a su rival.

Halys, que salvó antes seis bolas de break, nunca inquietó al alemán con su servicio y concedió la primera manga.

Más amenazante en el segundo set, el francés salvó dos bolas de partido en el tie-break, forzando un tercer set que arrancó de la peor forma posible para Halys, 3-0 por detrás e incapaz de reengancharse al partido.

Vencedor este 2026 de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, sus dos primeros títulos de Grand Slam, Zverev se enfrentará el martes al kazajo Alexander Bublik (22º) en octavos de final.

Horas antes, el estadounidense Ben Shelton había dejado escapar una gran oportunidad para sellar su boleto a las Finales ATP de Turín.

- Mensik y De Miñaur, a octavos -

El finalista del Abierto de Estados Unidos cayó 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) contra el francés Arthur Gea (56º). Una victoria habría asegurado al estadounidense el tercer boleto a las Finales ATP, para las que solo están ya clasificados Zverev y el español Carlos Alcaraz.

"Ha jugado mejor que yo", reconoció Shelton sobre su rival del día. "Considero que ha gestionado mi servicio a la perfección. Ha devuelto muy bien la pelota de principio a fin, enviando bolas profundas, cercanas a la línea de fondo y difíciles de atacar", detalló el estadounidense.

Otro candidato a las Finales ATP, Álex de Miñaur, ganó su duelo 7-6 (8/6), 6-4 contra el japonés Rei Sakamoto (137º), procedente del cuadro de clasificación.

Cinco días después de su abandono en la final del torneo ATP 500 de Pekín contra Novak Djokovic debido a una lesión en el muslo izquierdo, el australiano entraba en liza este domingo en Shanghái.

La baja del eslovaco Alex Molcan (84º), su rival en segunda ronda, ofreció a De Miñaur dos días de descanso añadidos.

"Claramente necesitaba días extra de recuperación", reconoció el tenista de 27 años, sin revelar con precisión la causa de sus problemas físicos.

En octavos de final, el australiano se enfrentará el martes al ruso Karen Khachanov (27º), que eliminó 6-2, 6-4 al francés Adrian Mannarino (83º).

Peor posicionado pero todavía con opciones de clasificar a las Finales ATP, el checo Jakub Mensik (15º) se impuso 6-3, 3-6, 6-2 al argentino Francisco Cerúndolo (20º) y se enfrentará en octavos a Arthur Gea.