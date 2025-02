Zverev avanza en el ATP de Buenos Aires y Schwartzman gana en su último torneo

El alemán Alexander Zverev, máximo favorito y segundo del ranking mundial, se presentó la noche del miércoles en el torneo ATP 250 de Buenos Aires con un triunfo en dos sets sobre el serbio Dusan Lajovic y avanzó a cuartos de final.

Zverev, que participa por primera vez en la cita sudamericana de canchas lentas, superó a Lajovic (81) por 6-4 y 6-4 en poco más de una hora de juego en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En el primer torneo que disputa tras perder la final del Abierto de Australia en enero, Zverev no se complicó y mostró un buen nivel, en busca de ser el primer jugador alemán en consagrarse en suelo argentino.

En cuartos de final, Zverev se enfrentará el viernes con el local Francisco Cerúndolo (28), quinto favorito, que en un duelo entre hermanos se impuso a Juan Manuel Cerúndolo (139) por 6-2 y 6-3 en una hora y 17 minutos.

El choque entre los Cerúndolo, el primero entre ellos a nivel de la ATP, significó también el primero entre hermanos en el circuito masculino en los últimos siete años, desde el que protagonizaron Alexander Zverev y su hermano mayor, Mischa, en Washington en 2018.

Más temprano, el argentino Diego Schwartzman, exnúmero ocho del mundo, dio la gran sorpresa en su último torneo como profesional al eliminar en primera ronda al chileno Nicolás Jarry tras casi tres horas de juego.

Schwartzman, que actualmente es el 386 del ranking y no jugaba un torneo de nivel ATP desde el Abierto de los Estados Unidos en agosto del año pasado, consiguió un muy buen triunfo a expensas de Jarry (40), finalista en Buenos Aires el año pasado, con parciales de 7-6 (12/10), 4-6 y 6-3.

"Por un lado estoy sorprendido y por el otro, no. Siempre fui realista, y en el partido me ayudaron por momentos los nervios de Nico, que creo que no lo favorecieron, eso se notaba en las decisiones, y a mí me empujó la gente. En el tercer set pude aprovechar un quiebre y lo pude cerrar. Es increíble volver a ganar después de bastante tiempo", dijo Schwartzman.

El 'Peque' había anunciado hace varios meses que Buenos Aires sería la última estación de su notable carrera profesional y no conseguía una victoria en el circuito desde la primera ronda del torneo de Tokio de 2023, cuando había superado a Francisco Cerúndolo.

Alentado por más de 4.500 espectadores, Schwartzman construyó una victoria impensada por la enorme distancia de ranking, pero como ya lo hizo contra muchos jugadores mucho más altos que él (1,70m, contra los 2,01m de Jarry), mostró solidez para plantar cara y aprovechar sus oportunidades.

La carrera de Schwartzman tendrá entonces, al menos, un partido más, que se jugará el jueves por la tarde, frente al español Pedro Martínez (41), que el miércoles completó la remontada y en un choque de primera ronda se impuso al bosnio Damir Dzumhur por 0-6, 6-2 y 7-6 (7/3).

En otro encuentro destacado del miércoles, el joven brasileño Joao Fonseca (99) debutó con un sólido triunfo sobre el argentino Tomás Martín Etcheverry (44), octavo favorito, con parciales de 6-3 y 6-3 y una gran marca de 34 tiros ganadores.

El jueves, en segunda ronda, Fonseca se enfrentará con el argentino Federico Coria (115), que entró en el torneo como perdedor afortunado y este miércoles superó claramente al francés Hugo Gaston por 6-3 y 6-2.

En una jornada plena para Brasil, también se destacó Thiago Seyboth Wild (77), que eliminó al argentino Sebastián Báez (31) por 6-3 y 6-4. En cuartos de final se cruzará con el serbio Laslo Djere (112), ganador del chileno Alejandro Tabilo (27) por 2-6, 6-1 y 7-6 (7/2).

-- Estos son los resultados del miércoles en el ATP de Buenos Aires:

- Segunda ronda:

Alexander Zverev (GER/N.1) ganó a Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-4

Laslo Djere (SRB) a Alejandro Tabilo (CHI/N.4) 2-6, 6-1, 7-6 (7/2)

Francisco Cerúndolo (ARG/N.5) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 6-2, 6-3

Thiago Seyboth Wild (BRA) a Sebastián Báez (ARG/N.6) 6-3, 6-4

- Primera ronda:

Diego Schwartzman (ARG) a Nicolás Jarry (CHI/N.7) 7-6 (12/10), 4-6, 6-3

Joao Fonseca (BRA) a Tomás Martín Etcheverry (ARG/N.8) 6-3, 6-3

Federico Coria (ARG) a Hugo Gaston (FRA) 6-3, 6-2

Pedro Martínez (ESP) a Damir Dzumhur (BIH) 0-6, 6-2, 7-6 (7/3)

Corentin Moutet (FRA) a Sumit Nagal (IND) 7-5, 6-2